Как сообщают «Новые известия», происходящее привлекает большое внимание общества и политологов, многие из которых считают достаточно шаткой позицию действующей власти. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не смог решить экологические проблемы региона, а также допустил перенос в Санкт-Петербург сразу двух саммитов: БРИКС и ШОС.
При этом почти три года жителей Челябинска убеждали в важности данных мероприятий для города. Сегодня около 90 % горожан считают виновным в переносе Текслера.
К сожалению, с уходом с поста прошлого губернатора Бориса Дубровского в регионе мало что изменилось. По мнению многих избирателей, смена фамилий не стала причиной изменений в самой системе, вызывающей у многих раздражение.
В предвыборной гонке уже определились лидеры. Это Алексей Текслер, член партии «Родина» Сергей Смышляев, несколько представителей оппозиции от ЛДПР и КПРФ, а также критик Алексей Савастьянов. Но лишь первые два кандидата являются реальными претендентами на должность главы региона. Оппозиционеры не проводят свои предвыборные кампании, вероятно, заранее отказавшись от поста в пользу Текслера.
Пока что врио губернатора действует весьма традиционно. В рамках своей кампании он «ремонтирует» дороги, открывает праздники. В это время его оппонент Смышляев занят общественно важной работой: решает транспортные проблемы, борется с контрафактным и суррогатным алкоголем в магазинах города. Причем всё это делается лишь при поддержке соратников, а не в условиях широких административных возможностей.
Тридцатишестилетний Смышляев ранее занимался социальными проектами для детского спорта. Сам он рассказал, что всегда лично занимался формированием штата компаний и научился хорошо разбираться в людях. Удалось добиться того, что все участники работы заинтересованы в успехе компании, а личные результаты зависят от общей победы, добавил он.
Монополизация власти становится причиной того, что молодые лидеры из регионов примыкают к малым партиям, традиционно считающимся формальными участниками выборов. Однако даже высокий рейтинг назначенного президентом страны врио не помешает участвовать в выборах другим кандидатам.