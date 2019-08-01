Политологи предрекают острую борьбу за кресло губернатора в Челябинской области

Пока что врио губернатора действует весьма традиционно. В рамках своей кампании он «ремонтирует» дороги, открывает праздники. В это время его оппонент Смышляев занят общественно важной работой: решает транспортные проблемы, борется с контрафактным и суррогатным алкоголем в магазинах города. Причем всё это делается лишь при поддержке соратников, а не в условиях широких административных возможностей.