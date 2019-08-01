Пенсии и недвижимость: что поменялось для россиян в августе

Так, собственникам недвижимости с долевым участием больше не нужно будет обращаться к нотариусам. Сделку можно оформить простым договором, если все заинтересованные стороны с этим согласны. В противном случае визита в контору не избежать, как и если недвижимость или её доля принадлежит недееспособным или несовершеннолетним собственникам.
Этот же документ позволяет оформить в письменной форме в совместную собственность квартиру, дом, участок, комнату или долю на законных супругов. Однако правило не действует, когда они покупают недвижимость в долевую собственность, уточняют «Новые известия».
С 4 августа в квитанциях за коммуналку появится дополнительная строчка – добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Пока нововведение заметят жители десяти регионов, в том числе Белгородской области. От услуги можно будет отказаться.
В последний месяц лета начинают действовать изменения, касающиеся автомобилистов. Так, зарегистрировать купленную машину возможно через производителя или в дилерском салоне.
ГИБДД будет выдавать только набор цифр и букв, а номера для автомобилей владелец сможет получить у частных компаний. Поменяется и стандарт табличек на мопеды, мотоциклы и т. д. К слову, с ноября поставить авто на учёт можно будет лишь с электронным ПТС. Бумажные останутся в ходу, но выдавать их не будут.
С августа работающие пожилые граждане страны получат 261 рубля прибавки к пенсии. Индексация для неработающих пенсионеров планируется лишь в следующем году.