Пенсии и недвижимость: что поменялось для россиян в августе

ГИБДД будет выдавать только набор цифр и букв, а номера для автомобилей владелец сможет получить у частных компаний. Поменяется и стандарт табличек на мопеды, мотоциклы и т. д. К слову, с ноября поставить авто на учёт можно будет лишь с электронным ПТС. Бумажные останутся в ходу, но выдавать их не будут.