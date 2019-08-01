На незаконное применение статьи 228 УК можно пожаловаться на горячую линию

Звонки принимаются по бесплатному номеру +7 (800) 737-77-66. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу – с 09:00 до 16:45 по московскому времени. Также обращение можно оставить в электронном виде.