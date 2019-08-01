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На незаконное применение статьи 228 УК можно пожаловаться на горячую линию

1 августа 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Специалисты подскажут, как вести себя, если против вас незаконно применяют ст. 228 УК РФ.

Инициатором горячей линии стала Общественная палата РФ. Звонки будут принимать с 1 августа 2019 по 31 мая 2020 года.

По телефону можно пожаловаться на действия полицейских, незаконно применяющих антинаркотическую статью 228 УК РФ. Специалисты окажут юридическую помощь и подскажут, как нужно поступать, если на вас или ваших близких пытаются повесить наказание по этой статье.

Звонки принимаются по бесплатному номеру +7 (800) 737-77-66. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу – с 09:00 до 16:45 по московскому времени. Также обращение можно оставить в электронном виде.

Отметим, что в Белгородской области по итогам 2018 года зарегистрировали 434 дела по ст. 228 УК РФ. За преступления по этой статье отбывают наказание 1 193 человека, 13 из них – в возрасте до 18 лет.

В Белгороде в прошлом году в суд направили 70 уголовных дел по 228-й статье.

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#Новости#Общественная палата#Статья 228 УК РФ#Горячая линия#Общество
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