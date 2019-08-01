Белгородцы смогут отдать ребёнка в секцию по бесплатному сертификату

Posted 1 августа 2019, 07:35
Published 1 августа 2019, 07:35
Modified 19 августа 2024, 23:40
Updated 19 августа 2024, 23:40
Речь идёт о системе по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Согласно постановлению, подпись под которым поставил глава региона Евгений Савченко, родители смогут получать на детей от пяти до 18 лет персонифицированные сертификаты – с ними ребята получат возможность бесплатно ходить на любые кружки и в секции.
Действие сертификата распространяется и на платные занятия, что позволит детям из семей с невысоким доходом получать дополнительное обучение. Для частных образовательных организаций это означает доступ к бюджетному финансированию, однако для его получения необходимо состоять в специальном реестре и иметь лицензию.
Номинал сертификата каждый муниципалитет будет устанавливать самостоятельно. Оператором программы станет Белгородский региональный модельный центр дополнительного образования детей.
Запуск программы намечен со 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе, в Старооскольском, Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Шебекинском, Яковлевском округах, в Ракитянском и Корочанском районах.
С сентября следующего года сертификаты начнут выдавать в Красногвардейском районе, ещё через год – в Борисовском и Ивнянском районах, а также в Валуйском городском округе. С оставшимися муниципалитетами сроки старта пока не согласованы.