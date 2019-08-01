Белгородцы смогут отдать ребёнка в секцию по бесплатному сертификату

Действие сертификата распространяется и на платные занятия, что позволит детям из семей с невысоким доходом получать дополнительное обучение. Для частных образовательных организаций это означает доступ к бюджетному финансированию, однако для его получения необходимо состоять в специальном реестре и иметь лицензию.