В России упростили получение автомобильных номеров

Posted 31 июля 2019, 04:59
Published 31 июля 2019, 04:59
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
Теперь жители России могут сами получать автономера у изготовителей госзнаков. А ответственность за нарушение порядка госрегистрации или искажение регистрационных данных автомобилей будут нести изготовители номеров и должностные лица этих специализированных организаций.
По данным РИА «Новости», стоимость номера не будет превышать 2 000 рублей для обычных авто и 1 500 – для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта.
Регистрация транспортного средства с выдачей бумажного свидетельства будет стоить 500 рублей, пластикового — 1 500 рублей.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.