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Posted 31 июля 2019, 04:59

Published 31 июля 2019, 04:59

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

В России упростили получение автомобильных номеров

В России упростили получение автомобильных номеров

31 июля 2019, 04:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь жители России могут сами получать автономера у изготовителей госзнаков. А ответственность за нарушение порядка госрегистрации или искажение регистрационных данных автомобилей будут нести изготовители номеров и должностные лица этих специализированных организаций.

По данным РИА «Новости», стоимость номера не будет превышать 2 000 рублей для обычных авто и 1 500 – для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта.

Регистрация транспортного средства с выдачей бумажного свидетельства будет стоить 500 рублей, пластикового — 1 500 рублей.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

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#Новости#Общество#Номер#Госномера
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