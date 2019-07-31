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Posted 31 июля 2019, 10:23

Published 31 июля 2019, 10:23

Modified 1 декабря 2024, 07:41

Updated 1 декабря 2024, 07:41

Суд отказал Белгородскому НПЗ в банкротстве из-за нарушений

Суд отказал Белгородскому НПЗ в банкротстве из-за нарушений

31 июля 2019, 10:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Банкротство
Арбитражный суд возвратил заявление Белгородского нефтеперерабатывающего завода о самобанкротстве.

Арбитражный суд Белгородской области возвратил заявление ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» о признании себя банкротом. НПЗ подал заявление в начале июля 2019 года, сумма задолженности завода превысила 400 млн рублей.

Суд оставил заявление без движения и попросил предоставить все необходимые для заведения дела о банкротстве документы до 26 июля, чего сделано не было. Теперь собственники НПЗ, если захотят инициировать процедуру банкротства, должны будут подавать заявление и документы повторно.

Долг предприятия по зарплате превышает 21 млн рублей. 21 июля работники завода записали уже третье обращение к президенту, где попросили не трудоустраивать их, а вернуть долги по зарплате, и предъявили претензии и к руководству завода, и к власти Белгородской области.

Первые обращения стали поводом для упоминания завода на прямой линии Владимира Путина и ареста руководителя предприятия Олега Майорова, которого, впрочем, вскоре выпустили из зала суда после апелляции.

ООО «Белгородский НПЗ» зарегистрировано в апреле 2013 года. По итогам 2017 года компания отчиталась о выручке в 84,5 млн рублей и чистом убытке в 82,8 млн рублей.

Бенефициар ООО – Алексей Осипов, который в Белгородской области владеет и выступает в роли гендиректора ООО «Белнефтехим», зарегистрированного также в Яковлевском горокруге.

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#Евгений Грицков#Новости#Экономика#Банкротство#Долги по зарплате#Эксклюзив
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