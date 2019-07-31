Суд отказал Белгородскому НПЗ в банкротстве из-за нарушений

Суд оставил заявление без движения и попросил предоставить все необходимые для заведения дела о банкротстве документы до 26 июля, чего сделано не было. Теперь собственники НПЗ, если захотят инициировать процедуру банкротства, должны будут подавать заявление и документы повторно.