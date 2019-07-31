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Posted 31 июля 2019, 11:26

Published 31 июля 2019, 11:26

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

Покусанные белгородки отсудили 130 тысяч рублей у недобросовестных собачников

Покусанные белгородки отсудили 130 тысяч рублей у недобросовестных собачников

31 июля 2019, 11:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Одна женщина из-за терьера сломала плечо, вторую укусил доберман.

Первое происшествие случилось в июне прошлого года в Старом Осколе. На улице пенсионерке кинулся под ноги бивер-йоркширский терьер, собака схватила женщину за штанину, из-за чего та упала. Пострадавшая сломала шейку плечевой кости, два месяца ей пришлось носить гипс, после чего врачи наблюдали за ней ещё месяц.

После выздоровления 67-летняя женщина подала на хозяина терьера в суд. Там встали на сторону белгородки и постановили взыскать с собачника 80 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Другая история произошла в январе 2019-го в Губкине. Женщина выгуливала без намордника добермана, собака сорвалась с поводка, набросилась на прохожую и укусила её. На лечении пострадавшая была дольше месяца.

В этой истории судьи тоже встали на сторону укушенной белгородки. Ей удалось отсудить у собачницы 50 тыс. рублей.

Апелляционные инстанции оставили решения без изменений. Приговоры вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Ещё одной пострадавшей от укуса собаки была семилетняя девочка – для удаления рубцов от укусов ей потребуется пластическая операция. Тогда с хозяина взыскали 250 тыс. рублей.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак.

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#Новости#Происшествия#Старый Оскол#Губкин#Суд#Собаки
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