Покусанные белгородки отсудили 130 тысяч рублей у недобросовестных собачников

Первое происшествие случилось в июне прошлого года в Старом Осколе. На улице пенсионерке кинулся под ноги бивер-йоркширский терьер, собака схватила женщину за штанину, из-за чего та упала. Пострадавшая сломала шейку плечевой кости, два месяца ей пришлось носить гипс, после чего врачи наблюдали за ней ещё месяц.