Покусанные белгородки отсудили 130 тысяч рублей у недобросовестных собачников

Posted 31 июля 2019, 11:26
Published 31 июля 2019, 11:26
Modified 20 августа 2024, 04:32
Updated 20 августа 2024, 04:32
Первое происшествие случилось в июне прошлого года в Старом Осколе. На улице пенсионерке кинулся под ноги бивер-йоркширский терьер, собака схватила женщину за штанину, из-за чего та упала. Пострадавшая сломала шейку плечевой кости, два месяца ей пришлось носить гипс, после чего врачи наблюдали за ней ещё месяц.
После выздоровления 67-летняя женщина подала на хозяина терьера в суд. Там встали на сторону белгородки и постановили взыскать с собачника 80 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Другая история произошла в январе 2019-го в Губкине. Женщина выгуливала без намордника добермана, собака сорвалась с поводка, набросилась на прохожую и укусила её. На лечении пострадавшая была дольше месяца.
В этой истории судьи тоже встали на сторону укушенной белгородки. Ей удалось отсудить у собачницы 50 тыс. рублей.
Апелляционные инстанции оставили решения без изменений. Приговоры вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.
Ещё одной пострадавшей от укуса собаки была семилетняя девочка – для удаления рубцов от укусов ей потребуется пластическая операция. Тогда с хозяина взыскали 250 тыс. рублей.