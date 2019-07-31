Движение «Прав? Да!» стало участником празднования Дня семьи, любви и верности

Самые крепкие семьи Белгородчины в этот день получили особенную награду – медаль «За любовь и верность». В области уже 643 семейные пары удостоены этой награды. На сцену выходили супружеские пары, окружённые детьми, внуками и даже правнуками, чтобы получить дорогую для сердца медаль. В числе награждённых – Валентина и Владимир Бутовы из Ракитного. Они уже пятьдесят лет вместе. Владимир признаётся, что до сих пор любит свою жену, с ней ему легко и просто. А у Валентины есть любимая присказка: зачем ссориться, если всё равно придётся мириться? Так и прожили они всю жизнь в любви и гармонии, стараясь не обижать друг друга и не обижаться.