Движение «Прав? Да!» стало участником празднования Дня семьи, любви и верности

Уже восьмой раз по традиции в последнее воскресенье июля здесь проходит чествование лучших семей области, приуроченное к празднованию Дня равноапостольных князей Петра и Февронии. Они, как известно, являются святыми покровителями семьи и брака.
Место проведения праздника выбрано неслучайно, ведь по легенде село основали выходцы из того самого града Мурома, в котором некогда правили святые Пётр и Феврония.
Как известно, история государства складывается из множества семейных историй, а семья по определению должна быть счастливой. В немалой степени это зависит от поддержки государства.
В Шебекинском округе со стороны власти институту семьи уделяется особое внимание. В семье зарождается любовь и добро, только в семье слово «мама» звучит по-особому. Семья – это основа государства, и от 90-тысячной семьи Шебекинского городского округа я поздравляю всех с замечательным праздником, желаю добра, любви, благополучия.Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Праздничные мероприятия развернулись сразу на нескольких площадках. Работали выставка-ярмарка изделий народных ремёсел, мастер-классы, различные конкурсные и развлекательные программы. Притягивала взгляд выставка фотографий, запечатлевших мгновения из жизни белгородских семей и их лица – счастливые и удивлённые, радостные и задумчивые. Фотовыставку представила Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина.
Гости восхищались удивительными поделками, выполненными руками белгородских умельцев. Чего здесь только не было: украшения из бисера, кружево, серёжки из смолы с нежными вкраплениями цветов и трав, кожаные кошельки, деревянные корзинки, куклы, а ещё мёд, чай, сладости и многое другое.
Но основное действие прошло на главной площади Мурома. Здесь развернула свою работу площадка молодёжного движения «Прав? Да!». Поддержка семейных ценностей – одно из основных направлений работы молодёжного движения. Активисты «Прав? Да!», несмотря на свой юный возраст, серьёзно относятся к вопросам семьи и брака.
Лёша Габрух считает, что дружная семья – это когда мама – опора для папы, а папа – для мамы. Надо стремиться к такому идеалу.
Антонина Агапитова, будущий педагог, мечтает не только о дружной и сплочённой, но и активной семье:
Самое главное в отношениях между людьми – это честность и доброжелательность, чтобы все друг другу помогали, вместе выезжали куда-то, а если и расставались на время, обязательно были на связи. Неважно, кто будет больше зарабатывать, главное, чтобы была взаимопомощь.Антонина Агапитова
Алина Серикова может уже сегодня представить свою семью: у них с мужем будет свой дом, двое ребятишек, а может, даже трое, большой сад с огородом и кошка. Какое же семейное счастье без мурчащего пушистого комочка?
Ребята с удовольствием участвуют во всех площадках молодёжного движения, которые всегда проходят интересно и активно. К тому же, такие познавательные мероприятия помогают ребятам по-новому взглянуть на семейные ценности и выбрать в жизни правильные ориентиры. Они уверены, что в семье важны чувства, что традиции сплачивают пары и, чтобы получать любовь, нужно самому уметь её отдавать.
В этот день в Свято-Троицком храме Мурома обвенчалось три пары.
К сегодняшнему дню одна пара шла 30 лет, другая – 35, а самая молодая – восемь. Для Бога нет времени, но есть вечная любовь, и это определяет нашу жизнь. Желаю всем быть вместе, в единстве веры и любви, в верности, радости семейного счастья.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Обвенчавшиеся пары не скрывали своих радостных эмоций.
Елена и Николай Сивых на днях отметили тридцатилетие семейной жизни. И для них таинство венчания стало не данью моде, а осознанным и долгожданным шагом.
«Я уверена, что теперь наши отношения выйдут на новый, духовный уровень. И я ни капли не жалею, что мы тридцать лет назад поженились. Годы совместной жизни только подтвердили, что мы оба сделали правильный выбор. А сегодняшний день мы будем отмечать, как нашу вторую свадьбу», – говорит Елена.
Единственный рецепт долгих и счастливых отношений, по мнению Елены, − это любовь. Если любишь человека, будешь уступать и жалеть его. И жизнь будет лёгкой.
Одной из пар, совершивших таинство венчания в этот особенный день, стала семья руководителя молодёжного движения «Прав? Да!», депутата Белгородского городского Совета Сергея Фуглаева.
Сегодня для нашей семьи очень знаменательный день − по благословению владыки Иоанна мы с супругой обвенчались. Для нас это очень серьёзный шаг, большая ответственность не только друг перед другом, но и перед Богом. Уверен, что теперь с Божьей помощью наша семья будет ещё крепче и дружнее.Сергей Фуглаев
Поздравила гостей мероприятия первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения Елена Батанова.
Я поймала себя на мысли, что, чтобы ни происходило в стране и в мире, в последнее воскресенье июля мы обязательно встретимся на благословенной Шебекинской земле, в этом прекрасном месте – Муроме. И это прекрасно. Когда-то владыка Иоанн очень мудро сказал: всё начинается с любви. С любви должен начинаться каждый день, каждое утро, потому что только в любви есть спасение. С праздником! Мира вам, счастья, радости и успехов.Елена Батанова
Самые крепкие семьи Белгородчины в этот день получили особенную награду – медаль «За любовь и верность». В области уже 643 семейные пары удостоены этой награды. На сцену выходили супружеские пары, окружённые детьми, внуками и даже правнуками, чтобы получить дорогую для сердца медаль. В числе награждённых – Валентина и Владимир Бутовы из Ракитного. Они уже пятьдесят лет вместе. Владимир признаётся, что до сих пор любит свою жену, с ней ему легко и просто. А у Валентины есть любимая присказка: зачем ссориться, если всё равно придётся мириться? Так и прожили они всю жизнь в любви и гармонии, стараясь не обижать друг друга и не обижаться.
Мы – активные, целеустремлённые, не сидим на месте. Всё это – о нашем молодёжном движении «Прав? Да!». Сегодня мы приняли участие в замечательном мероприятии, которое объединяет разные поколения семей. Здесь интересно и тем, кто в браке уже не один десяток лет, и тем, кто только связал себя узами брака, и тем, кто только об этом размышляет. Организовала этот прекрасный праздник Белгородская епархия. Наше молодёжное движение «Прав? Да!», по благословению уважаемого владыки Иоанна, с большой радостью приняло участие в этом мероприятии. Мы создали развлекательно-спортивную зону для всех участников, общались с гостями праздника, задавали им вопросы о семье, о важности заключения брака, об их отношении к этой теме и многом другом.
Сергей Фуглаев, руководитель молодёжного движения «Прав? Да!», депутат Белгородского городского Совета
Праздник Дня семьи, любви и верности в селе Муром стал мостиком между миром духовным и земным. В этот день здесь чествовали небесную любовь, семейный союз и главное богатство каждой семьи – детей.