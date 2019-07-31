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Анатолий Кретов объяснил свой уход в Совет депутатов истечением срока полномочий

31 июля 2019, 10:30
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
Руководитель Губкинского горокруга Белгородской области Анатолий Кретов назвал обдуманным своё решение избираться депутатом.

Округ он возглавлял свыше 23 лет.

Ранее стало известно, что Кретов будет участвовать в выборах в Совет депутатов Губкинского горокруга по 14-му одномандатному округу в качестве самовыдвиженца, не покидая своего поста до осени.

По данным администрации Губкинского городского округа, это связано с истечением срока его полномочий в сентябре 2019 года.

Комментируя слухи в соцсетях, Кретов заметил, что сложение полномочий и истечение их срока – «принципиально различные по существу процедуры». Пока действующий глава округа считает преждевременным говорить о дальнейшей востребованности его опыта для работы в органах местного самоуправления, но рассчитывает в случае его регистрации на активную поддержку граждан 8 сентября.

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#Новости#Губкинский городской округ#Губкинский горокруг#Анатолий Кретов#Политика
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