Анатолий Кретов объяснил свой уход в Совет депутатов истечением срока полномочий

Комментируя слухи в соцсетях, Кретов заметил, что сложение полномочий и истечение их срока – «принципиально различные по существу процедуры». Пока действующий глава округа считает преждевременным говорить о дальнейшей востребованности его опыта для работы в органах местного самоуправления, но рассчитывает в случае его регистрации на активную поддержку граждан 8 сентября.