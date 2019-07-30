Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВЦИОМ: четверть жителей Белгородской области относят себя к категории страдающих

30 июля 2019, 16:08
Фото: https://pixabay.com/ru/
Основная причина недовольства – экономическая.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей Белгородской области об их удовлетворённости жизнью в регионе.

Оказалось, что 63 % опрошенных довольны своей жизнью; 55 % довольны положением дел в области; 46 % довольны и жизнью, и ситуацией в регионе; около 25 % относят себя к страдающим; 28 % недовольны всем.

Наиболее острые, по мнению жителей, проблемы связаны с экономической ситуацией: низкий уровень зарплат (50 %), повышение тарифов ЖКХ (42 %), рост цен (31 %). Для пожилых белгородцев остро стоит вопрос качества медицинской помощи, для молодёжи – вопрос занятости.

Чаще всего участники опроса оценивают материальное положение семьи как среднее. Доля довольных выше среди молодёжи до 25 лет, а недовольство чаще озвучивают представители среднего возраста – в группе 35-59 лет около 30 % считают своё материальное положение плохим.

39 % опрошенных белгородцев не ждут существенных перемен в ближайшие несколько лет. 80 % не собираются никуда из Белгородской области уезжать.

Большинство жителей оценивают уровень жизни в области как не уступающий другим регионам (43 %) или даже превосходящий (22 %).

На вопрос о наиболее важных и актуальных для региона национальных проектах 59 % опрошенных выделили сферу здравоохранения, 36 % – образования, по 30 % – сферы экологии и занятости.

Опрос взрослого населения Белгородской области проведён 6-15 июля по заказу Белгородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Людей опрашивали по телефону и по месту жительства, участниками опроса стали 1 600 человек.

Материалы по теме
Глава ВЦИОМ: Россияне готовы к системным изменениям в обществе
#Новости#Опрос#ВЦИОМ#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59