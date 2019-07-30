ВЦИОМ: четверть жителей Белгородской области относят себя к категории страдающих

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей Белгородской области об их удовлетворённости жизнью в регионе.
Оказалось, что 63 % опрошенных довольны своей жизнью; 55 % довольны положением дел в области; 46 % довольны и жизнью, и ситуацией в регионе; около 25 % относят себя к страдающим; 28 % недовольны всем.
Наиболее острые, по мнению жителей, проблемы связаны с экономической ситуацией: низкий уровень зарплат (50 %), повышение тарифов ЖКХ (42 %), рост цен (31 %). Для пожилых белгородцев остро стоит вопрос качества медицинской помощи, для молодёжи – вопрос занятости.
Чаще всего участники опроса оценивают материальное положение семьи как среднее. Доля довольных выше среди молодёжи до 25 лет, а недовольство чаще озвучивают представители среднего возраста – в группе 35-59 лет около 30 % считают своё материальное положение плохим.
39 % опрошенных белгородцев не ждут существенных перемен в ближайшие несколько лет. 80 % не собираются никуда из Белгородской области уезжать.
Большинство жителей оценивают уровень жизни в области как не уступающий другим регионам (43 %) или даже превосходящий (22 %).
На вопрос о наиболее важных и актуальных для региона национальных проектах 59 % опрошенных выделили сферу здравоохранения, 36 % – образования, по 30 % – сферы экологии и занятости.
Опрос взрослого населения Белгородской области проведён 6-15 июля по заказу Белгородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Людей опрашивали по телефону и по месту жительства, участниками опроса стали 1 600 человек.