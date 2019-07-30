В список потенциально опасных для человека собак вошло 12 пород

В обновлённый перечень входят 12 пород собак и их метисы, чья генетика позволяет считать их потенциально опасными для человека. Учёт случаев нападения и внесение инициатив по увеличению списка остаются за МВД.
Пока же в него входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды и волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.
С января следующего года хозяевам перечисленных пород запрещено выгуливать их без намордника и поводка. Исключением являются лишь случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу.
Заметим, что изначально в список входило 69 пород, в том числе немецкая овчарка, ротвейлер, шарпей и доберман-пинчер. Однако кинологическое сообщество, МВД, Минприроды и Минсельхоз выступили за сокращение перечня.