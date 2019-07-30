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Posted 30 июля 2019, 14:26

Published 30 июля 2019, 14:26

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

На трёх пляжах Белгорода запретили купаться

На трёх пляжах Белгорода запретили купаться

30 июля 2019, 14:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Вода в этих местах не соответствует гигиеническим нормам.

Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии проверили водоёмы Белгорода на соответствие гигиеническим нормам. Оказалось, что по микробиологическим показателям вода не отвечает требованиям в трёх местах.

Так, в «чёрный список» на время попали левый берег Центрального пляжа, пляж «Пескарьер» и пляж на ул. Левобережной. Во всех этих местах купаться временно запрещено – об этом информируют специальные таблички.

О возможности купания в этих местах горожанам расскажут после повторных исследований воды.

В администрации Белгорода добавили, что состояние воды в водоёмах города находится под усиленным контролем.

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