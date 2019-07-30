На трёх пляжах Белгорода запретили купаться

Posted 30 июля 2019, 14:26
Published 30 июля 2019, 14:26
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии проверили водоёмы Белгорода на соответствие гигиеническим нормам. Оказалось, что по микробиологическим показателям вода не отвечает требованиям в трёх местах.
Так, в «чёрный список» на время попали левый берег Центрального пляжа, пляж «Пескарьер» и пляж на ул. Левобережной. Во всех этих местах купаться временно запрещено – об этом информируют специальные таблички.
О возможности купания в этих местах горожанам расскажут после повторных исследований воды.
В администрации Белгорода добавили, что состояние воды в водоёмах города находится под усиленным контролем.