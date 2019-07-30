Александр Кокорин: Людей ещё не осудили, но в СИЗО они живут хуже, чем в колонии

Журналисты «Московского комсомольца» навестили Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии общего режима в Алексеевке, где они отбывают сроки за драки в центре Москвы осенью прошлого года.
Александр Кокорин рассказал, что по «Бутырке», где находился с октября, не скучает.
− Нет, конечно. Но вот что хотел бы сказать. Непонятно всё то, что происходит в СИЗО (речь не только о «Бутырке»). Люди ведь по факту ещё не признаны виновными, но они живут намного хуже, чем уже осуждённые в колонии. Следователь может ограничивать их во всём, в том числе разрешать свидания, телефонные звонки близким.
По словам Кокорина, в СИЗО он общался с заключёнными, которые по три-четыре года не видели и не слышали родных.
Футболистов на поезде привезли в Белгород, где они три дня находились в СИЗО. В Алексеевской колонии братья Кокорины и Мамаев неделю находились на карантине, потом попали в отряд № 8.
− Там все собрались и подняли за нас кружки чифира, сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд. Никакой «прописки» не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять.
В колонии осуждённые работают упаковщиками – эта работа оказалась единственно подходящей, потому что шитью нужно ещё учиться, а футболистам осталось провести в колонии несколько месяцев. Складывают в пакеты комбинезоны, потом уже эти пакеты – по 50 штук в мешок. Смена длится с 8 до 18 часов, но можно выполнить норму быстрее и освободиться.
В колонии Кокорину разрешили проводить ультрафарез на травмированной ноге. В СИЗО первую процедуру он ждал восемь месяцев.
Читает Александр Кокорин «Записки из мёртвого дома» Достоевского. В отличие от «Бутырки», в колонии друзья ходят в столовую наравне со всеми.
− Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали ещё кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули.
Кокорин надеется вернуться в большой спорт после выхода из колонии.
− Пока говорят, что возьмут. Но всё меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся.