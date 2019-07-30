Александр Кокорин: Людей ещё не осудили, но в СИЗО они живут хуже, чем в колонии

− Нет, конечно. Но вот что хотел бы сказать. Непонятно всё то, что происходит в СИЗО (речь не только о «Бутырке»). Люди ведь по факту ещё не признаны виновными, но они живут намного хуже, чем уже осуждённые в колонии. Следователь может ограничивать их во всём, в том числе разрешать свидания, телефонные звонки близким.