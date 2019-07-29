На шебекинском «ШОКе» продлили конкурсное производство

Posted 29 июля 2019, 14:46
Published 29 июля 2019, 14:46
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
На 8 июля, когда прошло собрание кредиторов Шебекинского овощного комбината, имелось четыре конкурсных кредитора, из которых структура ПАО «Сбербанк» ООО «СБК Актив» имеет 94,5 % голосов, сообщил «Интерфакс».
Конкурсное производство арбитражный суд продлил до 3 сентября. В этот же день рассмотрят и отчёт конкурсного управляющего.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ШОК» зарегистрировано в феврале 2006 года. Генеральным директором с июля 2014 года был Павел Мартынов. По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 40,8 млн рублей.