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Posted 29 июля 2019, 14:46

Published 29 июля 2019, 14:46

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

На шебекинском «ШОКе» продлили конкурсное производство

На шебекинском «ШОКе» продлили конкурсное производство

29 июля 2019, 14:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Арбитражный суд Белгородской области продлил процедуру в ООО «Шебекинский овощной комбинат» до 3 сентября.

На 8 июля, когда прошло собрание кредиторов Шебекинского овощного комбината, имелось четыре конкурсных кредитора, из которых структура ПАО «Сбербанк» ООО «СБК Актив» имеет 94,5 % голосов, сообщил «Интерфакс».

Конкурсное производство арбитражный суд продлил до 3 сентября. В этот же день рассмотрят и отчёт конкурсного управляющего.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ШОК» зарегистрировано в феврале 2006 года. Генеральным директором с июля 2014 года был Павел Мартынов. По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 40,8 млн рублей.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Арбитражный суд
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