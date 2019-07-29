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Posted 29 июля 2019, 08:15

Published 29 июля 2019, 08:15

Modified 1 декабря 2024, 08:04

Updated 1 декабря 2024, 08:04

Известны имена первых кандидатов в депутаты белгородского горсовета шестого созыва

Известны имена первых кандидатов в депутаты белгородского горсовета шестого созыва

29 июля 2019, 08:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Вопрос поднимали 25 июля на заседании избиркома областного центра.

Как сообщили в администрации, зарегистрированы шесть кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями:

Андрей Костюков и Александр Балакирев (городское местное отделение Белгородского регионального отделения партии КПРФ);

Илья Абельмазов и Дмитрий Орлов (региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»);

Михаил Чефранов и Денис Загребайлов (отделение партии «Единая Россия» Белгорода).

Выдвижение кандидатов завершается в понедельник, 29 июля. Напомним, 8 сентября 2019 года в городском округе «Город Белгород» состоятся дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 3.

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#Новости#Выборы#Политика#Кандидаты#Избирком#Белгородский городской совет
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