Известны имена первых кандидатов в депутаты белгородского горсовета шестого созыва

Posted 29 июля 2019, 08:15
Published 29 июля 2019, 08:15
Modified 1 декабря 2024, 08:04
Updated 1 декабря 2024, 08:04
Как сообщили в администрации, зарегистрированы шесть кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями:
Андрей Костюков и Александр Балакирев (городское местное отделение Белгородского регионального отделения партии КПРФ);
Илья Абельмазов и Дмитрий Орлов (региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»);
Михаил Чефранов и Денис Загребайлов (отделение партии «Единая Россия» Белгорода).
Выдвижение кандидатов завершается в понедельник, 29 июля. Напомним, 8 сентября 2019 года в городском округе «Город Белгород» состоятся дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 3.