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Posted 27 июля 2019, 07:11

Published 27 июля 2019, 07:11

Modified 20 августа 2024, 01:05

Updated 20 августа 2024, 01:05

Коллекторам запретили взыскивать с россиян долги по ЖКХ

Коллекторам запретили взыскивать с россиян долги по ЖКХ

27 июля 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Соответствующий закон подписал 26 июля Владимир Путин.

Организациям в сфере ЖКХ запретили передавать коллекторам право на взыскание долгов. Заниматься этим смогут только профессиональные участники рынка: управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, сообщает «Российская газета».

Долг также запрещается распределять между другими собственниками жилья. Помимо этого, задолженность теперь можно взыскать только через суд.

Закон вступил в силу 26 июля.

Напомним, что из-за долга в 6,3 млн рублей за услуги водоснабжения Белводоканал планировал заблокировать канализацию в 294 квартирах Белгорода. В феврале 2019-го аналогичные меры принимались в отношении собственников 155 квартир.

В Белгородской области зарегистрировано три легальных коллектора. Жалобы белгородцев на коллекторов увеличились в два раза.

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#Новости#Общество#Закон#Долг#ЖКХ#Коллектор
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