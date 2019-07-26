За сутки в Белгороде нашли 12 незаконно переделанных автомобилей

Posted 26 июля 2019, 12:10
Published 26 июля 2019, 12:10
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
Автоинспекторы проверяли автомобили на предмет внесения изменений в их конструкцию. Всего за время рейда было выявлено 144 нарушения.
Так, 59 водителей получили штрафы за сильную тонировку, а 28 – за управление машиной с техническими неисправностями. В 12 случаях инспекторы обнаружили признаки внесения изменений в конструкцию авто без разрешения.
В ведомстве добавили, что по всем фактам открыты административные дела, а регистрация машин будет прекращена.
Помимо этого, к ответственности привлекли десять должностных лиц, допустивших выход на линию неисправного транспорта. В Госавтоинспекции призвали водителей неукоснительно соблюдать ПДД и пообещали продолжить такие рейды.