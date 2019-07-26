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Posted 26 июля 2019, 12:10

Published 26 июля 2019, 12:10

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

За сутки в Белгороде нашли 12 незаконно переделанных автомобилей

За сутки в Белгороде нашли 12 незаконно переделанных автомобилей

26 июля 2019, 12:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобили
В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда, проходившего в областном центре 25 июля.

Автоинспекторы проверяли автомобили на предмет внесения изменений в их конструкцию. Всего за время рейда было выявлено 144 нарушения.

Так, 59 водителей получили штрафы за сильную тонировку, а 28 – за управление машиной с техническими неисправностями. В 12 случаях инспекторы обнаружили признаки внесения изменений в конструкцию авто без разрешения.

В ведомстве добавили, что по всем фактам открыты административные дела, а регистрация машин будет прекращена.

Помимо этого, к ответственности привлекли десять должностных лиц, допустивших выход на линию неисправного транспорта. В Госавтоинспекции призвали водителей неукоснительно соблюдать ПДД и пообещали продолжить такие рейды.

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#Новости#Общество#Автомобили#Рейд#Тонировка#Административное дело#Белгород
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