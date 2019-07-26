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Posted 26 июля 2019, 08:25

Published 26 июля 2019, 08:25

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

В Белгородской области нарушителей границы приговорили к строгому режиму

В Белгородской области нарушителей границы приговорили к строгому режиму

26 июля 2019, 08:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными.

Установлено, что два гражданина Закавказья незаконно пересекли российскую границу в обход пропускных пунктов. Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области поймали нарушителей без разрешений и документов на право въезда в РФ в Краснояружском районе.

Ракитянский райсуд признал иностранцев виновными и приговорил их к двум с половиной годам колонии строгого режима. В региональном управлении добавили, что после отбывания наказания мужчин депортируют на родину. Приговор вступил в силу.

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