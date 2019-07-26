В Белгородской области нарушителей границы приговорили к строгому режиму

Posted 26 июля 2019, 08:25
Published 26 июля 2019, 08:25
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
Установлено, что два гражданина Закавказья незаконно пересекли российскую границу в обход пропускных пунктов. Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области поймали нарушителей без разрешений и документов на право въезда в РФ в Краснояружском районе.
Ракитянский райсуд признал иностранцев виновными и приговорил их к двум с половиной годам колонии строгого режима. В региональном управлении добавили, что после отбывания наказания мужчин депортируют на родину. Приговор вступил в силу.