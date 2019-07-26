У Белгородской ипотечной корпорации отсудили больше миллиона рублей

Posted 26 июля 2019, 09:01
Published 26 июля 2019, 09:01
Modified 1 декабря 2024, 08:05
Updated 1 декабря 2024, 08:05
По его условиям, из общей суммы в 1 млн 113 тыс. рублей покупательница сразу заплатила 300 тыс., а остальные 833 тыс. должна была погасить в течение восьми лет.
Вместе с этим она обязалась оплачивать работы по подведению инженерных коммуникаций (210 тыс.) и в течение пяти лет построить на участке пригодный для проживания дом. Однако с последним пунктом проблемы возникли уже в июле того же года.
Во время строительства на цоколе и стенах будущего дома появились трещины. Причиной стала просадка грунта из-за проложенных водопроводных труб, о которых Белгородская ипотечная корпорация ничего покупательнице не сообщила. Итогом стало обращение женщины в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть ей деньги.
Первая инстанция встала на сторону жительницы области, посчитав, что водопровод не даёт возможности использовать участок по назначению и не позволяет ей выполнить обязательства. Суд расторг договор и взыскал с АО 430 тыс. рублей.
По данным пресс-службы Белгородского облсуда, апелляционная инстанция добавила к этой сумме ещё 759 тыс. Их женщина потратила на возведение дома.