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Posted 26 июля 2019, 09:01

Published 26 июля 2019, 09:01

Modified 1 декабря 2024, 08:05

Updated 1 декабря 2024, 08:05

У Белгородской ипотечной корпорации отсудили больше миллиона рублей

У Белгородской ипотечной корпорации отсудили больше миллиона рублей

26 июля 2019, 09:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
С иском обратилась жительница Белгородской области: в феврале 2016 года она заключила с АО договор купли-продажи земельного участка под ИЖС.

По его условиям, из общей суммы в 1 млн 113 тыс. рублей покупательница сразу заплатила 300 тыс., а остальные 833 тыс. должна была погасить в течение восьми лет.

Вместе с этим она обязалась оплачивать работы по подведению инженерных коммуникаций (210 тыс.) и в течение пяти лет построить на участке пригодный для проживания дом. Однако с последним пунктом проблемы возникли уже в июле того же года.

Во время строительства на цоколе и стенах будущего дома появились трещины. Причиной стала просадка грунта из-за проложенных водопроводных труб, о которых Белгородская ипотечная корпорация ничего покупательнице не сообщила. Итогом стало обращение женщины в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть ей деньги.

Первая инстанция встала на сторону жительницы области, посчитав, что водопровод не даёт возможности использовать участок по назначению и не позволяет ей выполнить обязательства. Суд расторг договор и взыскал с АО 430 тыс. рублей.

По данным пресс-службы Белгородского облсуда, апелляционная инстанция добавила к этой сумме ещё 759 тыс. Их женщина потратила на возведение дома.

#Новости#Общество#Белгородская область#Миллион#Суд#Водопровод#Строительство дома#Белгородская ипотечная корпорация
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