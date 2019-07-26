Отстоять свои права: как сдаётся экзамен в ГИБДД в Белгороде

Сами права, кстати, можно получить в этот же день. Особенно хорошо, если записался заранее через сайт госуслуг – необходимо прийти в назначенное время и ждать своей очереди. Если же вы сдаёте повторно и забронированный день выдачи прав уже прошёл, нужно приехать в МРЭО ГИБДД, вас вызовут в окошко, когда документы прибудут в ведомство. Тем, кто не записался на госуслугах на выдачу прав, придётся отстоять свои права в прямом смысле – вас ждёт многокилометровая очередь.