Отстоять свои права: как сдаётся экзамен в ГИБДД в Белгороде

Где бы ни проходило ваше профессиональное обучение, итог у него всегда один – экзамен на право управления транспортным средством. Инструкторы часто шутят, что рано или поздно все там будем, потому что после внутреннего экзамена автошколы абсолютное большинство учеников допускаются испытать себя в ГАИ.
Экзамен делится на три ступени: теоретическая часть, выполнение упражнений на площадке и выезд с инспектором ГИБДД в город. Засыпаться можно на любом уровне, но если ты благополучно сдал какую-то ступень, то на пересдаче возвращаться к ней уже не придётся. Многие боятся теории, но на деле оказывается, что выучить все 40 билетов учебника гораздо проще, чем подготовиться к неожиданностям реального вождения.
Корреспондент с первого раза сдала теорию и площадку, а вот настоящая дорога поддалась не сразу. Одна из попыток, например, закончилась неудачей из-за встретившегося на узкой дороге трактора. Разминуться с ним по правилам не удалось.
На то, как пройдёт почти самостоятельная поездка за рулём, влияет в основном состояние курсанта. Сдавать в первый раз проще в эмоциональном плане: меньше нервничаешь, потому что ещё не сталкивался с жёсткой оценкой инспектора. Сдающие нервы становятся причиной невнимательности и абсолютно глупых ошибок, которых в обычных условиях курсант не допускал. Проблема не всегда в невнимательности. Например, пешеходы на дорогах сами довольно часто ведут себя неправильно.
Сами инструкторы автошколы ДОСААФ говорят, что мужчины и женщины на дорогах примерно в равных условиях. Первые водят более уверенно, вторые – осторожничают. Однако на экзамене оба пункта могут сыграть злую шутку, ведь и торопливость, и чрезмерная осторожность могут привести к ошибкам в исполнении задания инспектора.
Курсанты не могут хорошо и быстро перестроиться. При выполнении манёвра вступает в дело отсутствие опыта. Ученики не понимают, какое расстояние между автомобилями. Могут растеряться, заглохнуть, остановиться на своей полосе. Кажется, что расстояние до другого автомобиля достаточно большое, а на деле времени на манёвр не хватает. Марина Загорельская, мастер производственного обучения вождению автомобиля белгородской автошколы ДОСААФ России
Каждое упражнение оценивается инспектором, ошибка стоит определённый балл. Всего за один выезд в город допускается набрать не более четырёх «штрафных». Если вписался в этот лимит – экзамен сдан, если нет – придётся отправляться на пересдачу. Самые грубые ошибки стоят пять баллов, то есть, допуская хоть одну из них, курсант автоматически отправляется на переэкзаменовку. Есть средние нарушения на три балла, а совсем незначительные помарки «потянут» на один штрафной.
Ещё перед выездом обязательно нужно отрегулировать зеркала, сиденье, не забыть пристегнуться и включить ближний свет. С последним пунктом связан определённый нюанс: на автомобилях это действие выполняется по-разному. Где-то выключатель находится на рычажке поворотника, где-то – вынесен отдельной кнопкой на приборную панель. Многие собирают первые штрафные именно на этих пунктах. Корреспондент в этот раз волновалась сильнее, чем в предыдущий, но зато запомнила свои ошибки, поэтому экзамен сдала успешно.
Сами права, кстати, можно получить в этот же день. Особенно хорошо, если записался заранее через сайт госуслуг – необходимо прийти в назначенное время и ждать своей очереди. Если же вы сдаёте повторно и забронированный день выдачи прав уже прошёл, нужно приехать в МРЭО ГИБДД, вас вызовут в окошко, когда документы прибудут в ведомство. Тем, кто не записался на госуслугах на выдачу прав, придётся отстоять свои права в прямом смысле – вас ждёт многокилометровая очередь.
Фотографию с собой приносить не надо, фотографируют здесь же, сразу ламинируют и выдают заветное удостоверение.