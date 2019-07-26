Набережную в Старом Осколе размыло дождями через неделю после открытия

Власти утверждали, что работы выполнены на совесть и место отдыха долгие годы будет радовать жителей округа. Но после первого же ливня часть укреплённого склона просто смыло. Не удержалась на месте и плитка.
Нижний ярус набережной со стороны улицы Октябрьской оказался залит водой, на пешеходные дорожки устремились потоки грязи с клумб. И если лужи через какое-то время сошли, то грязь никуда не делась. А кроме того, склон берега возле моста не выдержал напора воды. Верхний пласт почвы сошёл, обнажив укрепляющие конструкции. По всей видимости, вымыло землю и из-под тротуарной плитки, из-за чего она частично провалилась в пустоты.
В соцсетях оскольчане не скупятся на резкие слова. Одно из самых мягких высказываний − не надо было торопиться с открытием, тогда бы и ЧП не произошло. Ведь ещё весной назывались более поздние сроки ввода объекта в строй.
На официальном сайте старооскольской администрации появился комментарий заместителя главы округа по строительству Олега Медведева.
В ходе завершающей стадии производства работ штабом строительства были установлены нестыковки в проекте, в части решений по водоотведению ливневых вод в районе примыкания набережной к мосту по улице Октябрьской. Были выработаны требуемые решения, но несвоевременная поставка железобетонных изделий не позволила это сделать к открытию. Ввиду того, что зона производства работ затрагивает по большей части не задействованный для отдыха и проведения мероприятий участок набережной, было принято решение не переносить торжественное открытие объекта, особенно учитывая тот факт, что жители нашего города и так начали его активно эксплуатировать.Олег Медведев
По словам Олега Медведева, сегодня у подрядной организации есть все необходимые материалы, рабочие ждут благоприятных погодных условий, чтобы исправить все недочёты.
Также власти отмечают, что от стихии (а за сутки выпало около 20 мм осадков) пострадала не только набережная, но и другие районы города: ливнёвка не везде справлялась с потоками воды.
Заметим, один-два (а то и больше) сильных ливня случаются в Старом Осколе практически каждое лето, в результате чего вода заливает дворы и автомагистрали в отдельных районах города. Коммунальщики не раз отмечали, что существующая ливневая канализация на подобный объём осадков не рассчитана. Но «старая» ливнёвка проектировалась много лет назад. А теперь получается, что и при строительстве нового объекта проектировщики наступили на те же грабли?
Напомним, новую набережную в Старом Осколе открыли 19 июля.