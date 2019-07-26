Набережную в Старом Осколе размыло дождями через неделю после открытия

В ходе завершающей стадии производства работ штабом строительства были установлены нестыковки в проекте, в части решений по водоотведению ливневых вод в районе примыкания набережной к мосту по улице Октябрьской. Были выработаны требуемые решения, но несвоевременная поставка железобетонных изделий не позволила это сделать к открытию. Ввиду того, что зона производства работ затрагивает по большей части не задействованный для отдыха и проведения мероприятий участок набережной, было принято решение не переносить торжественное открытие объекта, особенно учитывая тот факт, что жители нашего города и так начали его активно эксплуатировать.Олег Медведев