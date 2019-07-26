Компенсация детского питания в Белгородской области: кручу-верчу, платить не хочу

С июня этого года семьи Белгородской области, в которых есть дети от полугода до полутора лет, могут каждый месяц получать компенсацию за покупку детского питания.
Такую возможность предусматривает региональный проект «Большая белгородская семья». Согласно постановлению, отвечает за выплату компенсации управление социальной защиты населения Белгородской области.
Максимум родитель может получить 700 рублей. В перечне продуктов – фруктовые соки, овощные, мясные и фруктовые пюре. Смеси в этот перечень почему-то не входят, хотя для многих семей именно они являются основой детского питания и стоят очень дорого.
На деле инициатива региональных властей оказалась не такой радужной. Мама из Алексеевки рассказала ИА «Бел.Ру», что в местной соцзащите отказываются выплачивать деньги за пюре с добавками: со сливками, злаками и овсяными хлопьями, а также если в состав пюре входят овощи, гречка или цыплёнок. При этом пюре «фруктовый салатик», пюре с грушей и телятиной не вызвали у работников соцзащиты никаких вопросов.
Редакция ИА «Бел.Ру» направила официальный запрос в управление соцзащиты населения Белгородской области. Оказывается, причинами отказа в предоставлении компенсации могут быть: нахождение ребёнка на полном гособеспечении, нахождение ребёнка под опекой, лишение или ограничение в родительских правах, предоставление недостоверных сведений. Также не оплачиваются продукты детского питания, не включённые в список, указанный в постановлении.
Именно сотрудник управления соцзащиты определяет, подходит ли купленный товар к перечню компенсируемых или нет.
В связи с возникшими трудностями при определении продуктов питания, за которые производится компенсация (например, пюре со сливками, злаками и овсяными хлопьями и другие), в настоящее время принято решение о внесении изменений в пункт 3 постановления № 212-пп для конкретизации перечня подлежащих компенсации продуктов детского питания.из ответа на запрос ИА «Бел.Ру»
Как именно пересмотрят этот перечень – включат ли пюре с добавками или нет – не сообщается.
Если родители выполнили все необходимые требования, но в компенсации продуктов им отказали, белгородцам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Белгородской области (г. Белгород, проспект Славы, 24).
На предоставление компенсации в бюджете Белгородской области на 2019 год предусмотрено 42 млн рублей. За июнь уже начислено компенсаций на сумму 659,5 тыс. рублей.
Напомним, чтобы получить компенсацию, один из родителей должен подать в органы соцзащиты по месту регистрации заявление, два паспорта (свой и супруга), свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о наличии гражданства РФ, подтверждение регистрации брака и реквизиты банковского счёта. То есть получить компенсацию за питание может только супружеская пара, у матери-одиночки, например, нет шансов на государственную помощь.
Согласно постановлению, компенсация выплачивается при предоставлении чеков на покупку детского питания до 10 числа каждого месяца.
При этом несколько читателей ИА «Бел.Ру» пожаловались на то, что сдали чеки и документы в начале июля, а деньги им пообещали вернуть только в сентябре.
Светлана Чернина (Олейникова), г. Белгород:
Сын сдал документы и чеки 09.07.2019, сказали, оплатят только в сентябре.
Анастасия Свечкарь:
Да, пока ещё рано говорить. Сдали в июле, а ждать в сентябре! Тогда и видно будет.
Наталья Альшаева (Косарина):
Действительно, почему оплата в сентябре, сказали, в бюджете нет денег. Так на этот проект они и были выделены – снова ушли не по назначению?
Получается, что благая инициатива «компенсация детского питания» звучит красиво только на бумаге, а на деле путь её получения тернист и долог: надеяться на оплату детского питания могут далеко не все, далеко не за всё, и даже если ты соответствуешь всем параметрам, указанным в постановлении, ждать обещанных денег придётся очень долго. И не факт, что дождёшься.