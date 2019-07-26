Компенсация детского питания в Белгородской области: кручу-верчу, платить не хочу

Получается, что благая инициатива «компенсация детского питания» звучит красиво только на бумаге, а на деле путь её получения тернист и долог: надеяться на оплату детского питания могут далеко не все, далеко не за всё, и даже если ты соответствуешь всем параметрам, указанным в постановлении, ждать обещанных денег придётся очень долго. И не факт, что дождёшься.