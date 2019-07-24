В санитарную авиацию в Белгородской области планируют вложить 37 млн рублей

Санитарная авиация будет использоваться в случаях, когда это будет предпочтительнее и быстрее, чем использование сантранспорта. Например, во время ДТП с большим количеством пострадавших, пациентам с инфарктом миокарда, когда необходимо быстро доставить человека в медицинские специализированные центры, где можно оказать высокотехнологическую помощь. Санавиацию также будут использовать в акушерстве и гинекологии.