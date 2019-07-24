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В санитарную авиацию в Белгородской области планируют вложить 37 млн рублей

24 июля 2019, 11:07
Фото: Надежда Амбер/ ИА "Бел.Ру"
На территории региона запланировано 200 лётных часов в 2019 году.

На эти цели выделено 36,9 млн рублей на условиях софинансирования. 30,6 млн рублей – федеральные средства, 6,3 млн рублей – областной бюджет.

Развитие санитарной авиации в Белгородской области является одной из задач федерального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В этом году помощь санитарной авиации будет оказана 54 гражданам. Со временем количество мы будем увеличивать. И наша целевая цифра к 2024 году – это порядка 70 человек в год.Ирина Николаева, начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Санитарная авиация будет использоваться в случаях, когда это будет предпочтительнее и быстрее, чем использование сантранспорта. Например, во время ДТП с большим количеством пострадавших, пациентам с инфарктом миокарда, когда необходимо быстро доставить человека в медицинские специализированные центры, где можно оказать высокотехнологическую помощь. Санавиацию также будут использовать в акушерстве и гинекологии.

При ДТП или другой экстренной ситуации в течение 20 минут должна прибыть бригада скорой медицинской помощи, которая на месте оценивает, необходимо ли задействовать санавиацию. Для того чтобы использовать санавиацию, у нас на базе скорой медицинской помощи Белгорода обучено 18 человек − 12 врачей и шесть фельдшеров − и сформировано пять бригад.Ирина Николаева, начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Для проведения авиамедицинской помощи будут использовать лёгкий вертолёт «Ансат», который имеет возможность посадки даже на автомобильных трассах. Он будет базироваться в аэропорту города Белгорода.

Также для санавиации планируют построить вертолётную площадку на крыше нового терапевтического корпуса на базе горбольницы № 2, которая в дальнейшем станет больницей скорой медицинской помощи.

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