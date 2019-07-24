В Белгородской области впервые нашли фальшивые 200-рублёвки

Posted 24 июля 2019, 10:36
Published 24 июля 2019, 10:36
Modified 20 августа 2024, 05:28
Updated 20 августа 2024, 05:28
Впервые среди фальшивок оказались банкноты в 200 рублей – всего пять штук. Однако наиболее популярными у фальшивомонетчиков остаются деньги высокого номинала.
По данным областного отделения ГУ Банка России по ЦФО, за второй квартал в Белгородской области выявили 20 купюр достоинством в 5 000 рублей, восемь имели номинал 2 000 рублей, ещё 13 – 1 000 рублей. Представители регулятора просят местных жителей внимательнее относиться к наличным и проверять банкноты на подлинность.
В частности, на новых купюрах в 200 и 2 000 рублей есть разноцветные цифры на сером поле лицевой стороны, проявляющиеся при наклоне. На настоящей двухтысячной банкноте при покачивании видно перемещающееся блестящее кольцо на стилизованном изображении солнца.
Подробнее с защитными признаками денежных знаков можно ознакомиться на портале ЦБ или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».