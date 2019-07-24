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Posted 24 июля 2019, 10:36

Published 24 июля 2019, 10:36

Modified 20 августа 2024, 05:28

Updated 20 августа 2024, 05:28

В Белгородской области впервые нашли фальшивые 200-рублёвки

В Белгородской области впервые нашли фальшивые 200-рублёвки

24 июля 2019, 10:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Банк россии
С апреля по июнь 2019 года в регионе выявили 47 подделок.

Впервые среди фальшивок оказались банкноты в 200 рублей – всего пять штук. Однако наиболее популярными у фальшивомонетчиков остаются деньги высокого номинала.

По данным областного отделения ГУ Банка России по ЦФО, за второй квартал в Белгородской области выявили 20 купюр достоинством в 5 000 рублей, восемь имели номинал 2 000 рублей, ещё 13 – 1 000 рублей. Представители регулятора просят местных жителей внимательнее относиться к наличным и проверять банкноты на подлинность.

В частности, на новых купюрах в 200 и 2 000 рублей есть разноцветные цифры на сером поле лицевой стороны, проявляющиеся при наклоне. На настоящей двухтысячной банкноте при покачивании видно перемещающееся блестящее кольцо на стилизованном изображении солнца.

Подробнее с защитными признаками денежных знаков можно ознакомиться на портале ЦБ или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Банк россии#Фальшивки#Подделки
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