В Белгородской области впервые нашли фальшивые 200-рублёвки

По данным областного отделения ГУ Банка России по ЦФО, за второй квартал в Белгородской области выявили 20 купюр достоинством в 5 000 рублей, восемь имели номинал 2 000 рублей, ещё 13 – 1 000 рублей. Представители регулятора просят местных жителей внимательнее относиться к наличным и проверять банкноты на подлинность.