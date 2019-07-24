Полина Гагарина и 1 000 порций каши: День города в Белгороде продлится четыре дня

3 августа гостей ждут на тропе здоровья в парке Победы. Пройтись с финскими палками можно будет в 11 часов. А в полдень стартует ежегодный фестиваль «Русская каша». Торжественное открытие запланировано на 16:00, гостем мероприятия станет Владимир Павлов с телеканала «Еда». Традиционный троллейбус-ресторан будет следовать по маршруту № 8. Курсировать он будет с 14 часов 3 августа и с 16 часов 5 августа.