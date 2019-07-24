Полина Гагарина и 1 000 порций каши: День города в Белгороде продлится четыре дня

Мероприятия начнутся в пятницу, 2 августа. С 17:00 до 20:00 в парке Победы, Театральном сквере и на Свято-Троицком бульваре пройдёт арт-фестиваль. Здесь художники представят свои работы, а посетителей ждут мастер-классы и лекции, а также модный показ от белгородских дизайнеров одежды.
3 августа гостей ждут на тропе здоровья в парке Победы. Пройтись с финскими палками можно будет в 11 часов. А в полдень стартует ежегодный фестиваль «Русская каша». Торжественное открытие запланировано на 16:00, гостем мероприятия станет Владимир Павлов с телеканала «Еда». Традиционный троллейбус-ресторан будет следовать по маршруту № 8. Курсировать он будет с 14 часов 3 августа и с 16 часов 5 августа.
Любители спорта могут посетить фестиваль айкидо. Он откроется в 16:00 на спортивной площадке парка Победы. А ценители искусства увидят фестиваль уличных театров «Белая маска». Он будет проходить на трёх площадках: в парке Победы, на аллее Дружбы и Белгородском Арбате. Начало – в 17:00.
Памятные мероприятия 4 августа начнутся в восемь часов. На Соборной площади у Вечного огня откроется пост № 1. Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей приглашают на экскурсии по городу. Отправление автобусов – с площадки за драмтеатром в 13 и 15 часов.
5 августа в 11 часов состоится торжественный митинг возле Вечного огня на Соборной площади. «Троллейбус Победы» в этот день будет ходить с 16:00. Планируется раздать 1 000 порций каши.
Праздничный концерт начнётся в 19:00. Белгородцев поздравит Полина Гагарина. А завершит праздничную программу фейерверк, который озарит ночное небо в 22:00.