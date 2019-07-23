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Posted 23 июля 2019, 13:21

Published 23 июля 2019, 13:21

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

В Белгороде поймали серийного вора, обхитрившего банкоматы

В Белгороде поймали серийного вора, обхитрившего банкоматы

23 июля 2019, 13:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Мужчина нарушал работу ПО устройств и таким образом похитил около 76 тыс. рублей.

Кражу заметили сотрудники финансово-кредитного учреждения. Они рассказали полицейским, что из банкоматов пропало около 76 тыс. рублей.

Как оказалось, похитителем был 40-летний житель Белгорода. Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчину поймали с поличным, когда он выходил из банка.

Белгородец нарушал работу программного обеспечения банкоматов, а после этого списывал со счетов банка деньги. Дело мужчина провернул 17 раз. Банки он разорял в Белгороде и Белгородском районе.

Свою вину подозреваемый признал и уже дал признательные показания. Похищенные деньги банку мужчина вернул.

Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), белгородцу грозит до шести лет тюрьмы. Пока что мужчина находится под домашним арестом, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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