В Белгороде поймали серийного вора, обхитрившего банкоматы

Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), белгородцу грозит до шести лет тюрьмы. Пока что мужчина находится под домашним арестом, сообщили в УМВД России по Белгородской области.