В Белгороде поймали серийного вора, обхитрившего банкоматы

Posted 23 июля 2019, 13:21
Published 23 июля 2019, 13:21
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Кражу заметили сотрудники финансово-кредитного учреждения. Они рассказали полицейским, что из банкоматов пропало около 76 тыс. рублей.
Как оказалось, похитителем был 40-летний житель Белгорода. Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчину поймали с поличным, когда он выходил из банка.
Белгородец нарушал работу программного обеспечения банкоматов, а после этого списывал со счетов банка деньги. Дело мужчина провернул 17 раз. Банки он разорял в Белгороде и Белгородском районе.
Свою вину подозреваемый признал и уже дал признательные показания. Похищенные деньги банку мужчина вернул.
Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), белгородцу грозит до шести лет тюрьмы. Пока что мужчина находится под домашним арестом, сообщили в УМВД России по Белгородской области.