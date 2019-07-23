Специалисты Белгородэнерго провели занятие в инжиниринговой школе НИУ «БелГУ»

Справка. Открытая инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» создана в рамках одноимённого проекта при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, губернатора области, региональных департаментов образования и экономического развития. Занятия в инжиниринговой школе имеют практическую направленность. Набор в школу осуществляется по двенадцати направлениям инжиниринга в различных возрастных категориях. Каждый учащийся может себя попробовать в любом из 12 направлений гуманитарного, естественнонаучного и инженерного профилей.