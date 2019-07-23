Парковочные места на улицах хотят сузить

Posted 23 июля 2019, 09:43
Published 23 июля 2019, 09:43
Modified 20 августа 2024, 01:48
Updated 20 августа 2024, 01:48
О том, что на городских улицах могут существенно изменить размеры парковочных мест, пишут «Известия» со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.
Так, стандарт парковки предлагают урезать на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. Места вдоль дороги собираются сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м, при этом ширина проезда не должна быть меньше 3 м.
Если место расположено под углом, то минимальную ширину оставят без изменений. Зато длину сократят до 5 м. При расположении места под углом 45 градусов дорога не должна быть меньше 3,5 м в ширину, под углом 60 градусов – не менее 3,75 м, 90 – не менее 5,4 м.
Инициатива призвана заставить россиян пересесть с джипов и кроссоверов на малолитражки. Помимо этого, увеличится количество платных парковок, что благоприятно повлияет на региональные бюджеты.