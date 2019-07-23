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Posted 23 июля 2019, 09:43

Published 23 июля 2019, 09:43

Modified 20 августа 2024, 01:48

Updated 20 августа 2024, 01:48

Парковочные места на улицах хотят сузить

Парковочные места на улицах хотят сузить

23 июля 2019, 09:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобили
Предполагается, что эта мера заставит россиян отказаться от больших автомобилей в городах.

О том, что на городских улицах могут существенно изменить размеры парковочных мест, пишут «Известия» со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.

Так, стандарт парковки предлагают урезать на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. Места вдоль дороги собираются сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м, при этом ширина проезда не должна быть меньше 3 м.

Если место расположено под углом, то минимальную ширину оставят без изменений. Зато длину сократят до 5 м. При расположении места под углом 45 градусов дорога не должна быть меньше 3,5 м в ширину, под углом 60 градусов – не менее 3,75 м, 90 – не менее 5,4 м.

Инициатива призвана заставить россиян пересесть с джипов и кроссоверов на малолитражки. Помимо этого, увеличится количество платных парковок, что благоприятно повлияет на региональные бюджеты.

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#Новости#Общество#Автомобили#Росстандарт#Парковочное место
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