Парковочные места на улицах хотят сузить

Если место расположено под углом, то минимальную ширину оставят без изменений. Зато длину сократят до 5 м. При расположении места под углом 45 градусов дорога не должна быть меньше 3,5 м в ширину, под углом 60 градусов – не менее 3,75 м, 90 – не менее 5,4 м.