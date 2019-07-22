Минобороны открыло интерактивный раздел к Главному военно-морскому параду

Отдельная тема посвящена первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава» – в этом году он встанет во главе парадной линии в акватории Невы. Интерактивная инфографика расскажет гостям портала о характеристиках реконструированного корабля, а на странице можно будет найти исторические документы и схемы его постройки из фондов Центральной военно-морской библиотеки.