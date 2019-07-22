Минобороны открыло интерактивный раздел к Главному военно-морскому параду

Posted 22 июля 2019, 08:36
Published 22 июля 2019, 08:36
Modified 20 августа 2024, 04:40
Updated 20 августа 2024, 04:40
На портале военного ведомства появился раздел с информацией о Главном параде в День ВМФ. Пользователи могут увидеть схему пролёта авиации и программы построения кораблей сразу в нескольких городах: Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.
В разделе размещена и информация об особенностях парада в Петербурге и Кронштадте. На отдельных страницах опубликованы данные о динамических показах военной техники, а в инфографике собраны сведения о количестве боевых кораблей, самолётах и расчётах, участвующих в параде.
Отдельная тема посвящена первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава» – в этом году он встанет во главе парадной линии в акватории Невы. Интерактивная инфографика расскажет гостям портала о характеристиках реконструированного корабля, а на странице можно будет найти исторические документы и схемы его постройки из фондов Центральной военно-морской библиотеки.
Напомним, в Главном военно-морском параде 28 июля примут участие 40 боевых судов и подлодок, а также 41 единица авиатехники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего к парадам в регионах привлекут более 200 кораблей и около 80 самолётов.