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Международный день бокса в Белгороде отметили показательными боями на улице

22 июля 2019, 11:42
Фото: Наталья Винюкова/Бел.Ру
Праздник прошёл на территории парка Победы.

Своё начало праздник получил в 2017 году и вот уже второй год проходит во всех 85 субъектах нашей страны.

Как массовый вид спорта белгородский бокс стал развиваться с 1957 года, когда в Белгороде открылась детская спортивная школа по боксу. Несмотря на сложные условия для тренировок, нехватку перчаток, снарядов, раздевалок, ринга тренер сумел заинтересовать детей, в том числе и педагогически запущенных, заниматься этим мужественным видом спорта.

В 1958 г. под руководством Владимира Мамонтова зародился бокс в Старом Осколе, а в 1959 г. Борис Сидельников начал проводить тренировки в Губкине. К этому же периоду относится и появление бокса в Шебекино — благодаря Николаю Косухину, а позже Александру Журавлёву, который в 1961 г. открыл в Шебекино секцию бокса.

Конец 50-х годов ознаменовался первыми, хотя и скромными успехами белгородских боксёров. В 1958 г. на зональном чемпионате РСФСР наши боксёры заняли два третьих места из 10 участников. В 1959 г. белгородцы приняли участие в 10 соревнованиях, в том числе в зональном турнире Спартакиады народов РСФСР в Калининграде, где В. Иванов занял третье место второй Спартакиады Центра России.

1970–1985 гг. стали периодом постоянного роста и уверенного освоения нашими боксёрами (в основном учениками В. Д. Иванова и А. Симонова) республиканского, всесоюзного и международного уровней бокса. В конце 70-х — начале 80-х ряд наших боксёров, завершая свои выступления на ринге, решают с боксом не расставаться и приступают к тренерской деятельности. Среди них — тренировавшиеся у В. Д. Иванова мастера спорта Владимир Черниевский, В. Беседин, С. Кабатов, В. Пушкарев, а также ученики А. Симонова: В. Симонов, Н. Поляков, Евгений Сергеев, Николай Булгаков.

Именно с этого времени следует говорить о появлении в Белгородской области собственной школы бокса: ведь данное понятие предполагает не только постоянство и преемственность, но и столь же налаженную работу в деле подготовки высококвалифицированных тренеров.

Начальной частью программы спортивного праздника стало возложение цветов к мемориалам в память о погибших в Великой Отечественной войне. После белгородцы и гости из других городов приняли участие в групповых тренировках, проводимых белгородскими тренерами. Также спортсмены из приглашённых делегаций провели показательные бои, наглядно демонстрирующие уровень подготовки.

Юные спортсмены старооскольской делегации, участвующие в мероприятии, отметили, что бокс для них — больше, чем просто хобби или увлечение.

Понравилось, захотел походить на занятия. Сейчас же, спустя три года, я уже думаю о том, чтобы продолжить заниматься боксом вплотную и связать с ним свою жизнь.Андрей, г. Старый Оскол

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