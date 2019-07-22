Международный день бокса в Белгороде отметили показательными боями на улице

1970–1985 гг. стали периодом постоянного роста и уверенного освоения нашими боксёрами (в основном учениками В. Д. Иванова и А. Симонова) республиканского, всесоюзного и международного уровней бокса. В конце 70-х — начале 80-х ряд наших боксёров, завершая свои выступления на ринге, решают с боксом не расставаться и приступают к тренерской деятельности. Среди них — тренировавшиеся у В. Д. Иванова мастера спорта Владимир Черниевский, В. Беседин, С. Кабатов, В. Пушкарев, а также ученики А. Симонова: В. Симонов, Н. Поляков, Евгений Сергеев, Николай Булгаков.