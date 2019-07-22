41 шубу на миллион рублей изъяли в доход государства в Белгородской области

Posted 22 июля 2019, 12:19
Published 22 июля 2019, 12:19
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
За первое полугодие специалисты провели 11 проверок торговых точек. Нарушения допустили восемь продавцов: у них отсутствовало наименование производителя товара и страны происхождения, а также не было маркировки на изделиях из натурального меха.
Мировой суд наказал предпринимателей штрафами и конфискацией меховых изделий. Общая сумма взысканий составила 70 тыс. рублей, в доход государства изъята 41 шуба на сумму чуть более одного миллиона рублей.
В управлении службы напомнили, что о фактах продажи немаркированных меховых изделий жители Белгородской области могут сообщить в общественную приёмную по номеру 8 (4722) 34-41-35 или 8 (800) 222-04-31.
Также можно оставить жалобу на сайте управления, отправить по почте ([email protected]) или по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2.