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Posted 22 июля 2019, 12:19

Published 22 июля 2019, 12:19

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

41 шубу на миллион рублей изъяли в доход государства в Белгородской области

41 шубу на миллион рублей изъяли в доход государства в Белгородской области

22 июля 2019, 12:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Региональное управление Роспотребнадзора проверило, как местные предприниматели выполняют правила реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий.

За первое полугодие специалисты провели 11 проверок торговых точек. Нарушения допустили восемь продавцов: у них отсутствовало наименование производителя товара и страны происхождения, а также не было маркировки на изделиях из натурального меха.

Мировой суд наказал предпринимателей штрафами и конфискацией меховых изделий. Общая сумма взысканий составила 70 тыс. рублей, в доход государства изъята 41 шуба на сумму чуть более одного миллиона рублей.

В управлении службы напомнили, что о фактах продажи немаркированных меховых изделий жители Белгородской области могут сообщить в общественную приёмную по номеру 8 (4722) 34-41-35 или 8 (800) 222-04-31.

Также можно оставить жалобу на сайте управления, отправить по почте ([email protected]) или по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2.

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