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Названа основная причина гибели россиян на дорогах

20 июля 2019, 07:31
Фото: pixabay.com
В Госавтоинспекции России рассказали, какая самая частая причина гибели участников дорожного движения.

Основной причиной гибели людей на дорогах стал выезд на встречную полосу, передаёт ТАСС. Решить эту проблемы могли бы разделительные полосы.

За полгода 2019 года количество ДТП в России снизилось на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число погибших — на 5,4 %, на 0,5 % уменьшилось число раненых. При этом в текущем году отмечается рост всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет. Такие сведения были озвучены на совещании в ГИБДД по итогам работы за первое полугодие.

Напомним, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре на конференции в Белгороде говорила, что каждое десятое ДТП в России происходит из-за того, что водители совершают обгон. В большинстве случаев автомобилисты выезжают на полосу встречного движения там, где это позволяют ПДД. При этом наличие пассажира в машине не останавливает водителя от совершения опасного манёвра.

Эксперты говорят, что если в ДТП на встречной полосе оказывается ребёнок, то десять из десяти детей получат травму.

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#Новости#Встречное движение#Дтп со смертельным исходом#Гибдд#Выезд#Происшествия
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