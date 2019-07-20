Названа основная причина гибели россиян на дорогах

За полгода 2019 года количество ДТП в России снизилось на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число погибших — на 5,4 %, на 0,5 % уменьшилось число раненых. При этом в текущем году отмечается рост всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет. Такие сведения были озвучены на совещании в ГИБДД по итогам работы за первое полугодие.