Дело белгородских энергетиков. Продолжение следует?

Зачитывание началось 11 июля в Мещанском суде Москвы. На скамье подсудимых − гендиректор ООО «АльтЭнерго», бывший директор филиала «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Виктор Филатов и четверо предпринимателей: Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский и Павел Тищенко.
Прибывший поддержать белгородцев омбудсмен по защите прав предпринимателей в местах заключения Александр Хуруджи тогда озвучил три варианта развития событий. Наиболее вероятным исходом он называл осуждение по наименее жёсткой статье и освобождение с учётом отсиженного.
В первый же день Александру Пивоварову, который страдает от астмы и сахарного диабета, стало плохо: сахар в крови подскочил в шесть раз. В зал суда ему вызвали скорую – оглашение пришлось перенести на 15 июля.
Комментируя итоги первого дня, Александр Хуруджи отметил, что вынести справедливый приговор мешает арест белгородцев, поэтому судья была связана ранее принятыми решениями.
На второй день, 15 июля, группа поддержки белгородцев пополнилась предпринимателем Сергеем Полонским и бывшим сокамерником Виктора Филатова Игорем Соболевым. Последний пробыл с белгородцем в одной камере семь месяцев.
Игорь Соболев – бывший владелец оружейных магазинов, за решёткой провёл 1 год и 10 месяцев. Ему повезло больше: дело признали сфабрикованным, предпринимателя полностью оправдали.
Считаю Виктора Ивановича самым честным, самым правильным человеком как минимум, глубоко убеждённым в том, что он делает, отличным семьянином, профессиональным бизнесменом и очень хорошим человеком. Сильнее Виктора Ивановича я не видел. Я и сам сильный, но не настолько, как он.Игорь Соболев
Приговор вынесли только на пятый день оглашения – 18 июля. Виктору Филатову назначили девять лет тюрьмы. Станислав Милькин и Алексей Зеленский приговорены к восьми годам, Павел Тищенко – к семи.
Все они получили сроки по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Судья учла в приговоре четыре года, проведённые в СИЗО. Отбывать наказание белгородцы будут в колонии общего режима. Кроме этого, им придётся возместить материальный ущерб – 241 млн рублей.
Ещё одному фигуранту – Александру Пивоварову – дали шесть лет тюрьмы, но с учётом отсиженного он вышел на свободу.
После вердикта Александр Хуруджи вновь напомнил о необоснованности применения 210-й статьи в отношении белгородских бизнесменов.
Давайте вспомним: 30 июня 2015 года Виктора Филатова и его товарищей заключили в СИЗО. А через год, перед истечением предельного срока содержания под стражей, следователь ГСУ СК России Степанов, в производстве которого находилось уголовное дело, вменил обвиняемым участие в преступном сообществе. При этом он просто игнорировал отсутствие в деле энергетиков обязательных признаков преступного сообщества. В качестве доказательства «преступного сообщества» следователем приобщены к делу фотографии обвиняемых, сделанные на корпоративах и Дне энергетика.Александр Хуруджи
Адвокаты белгородских энергетиков настаивают на невиновности подзащитных. Также их не устроило то, что при вынесении приговора не были учтены смягчающие обстоятельства: первая судимость, отсутствие проблем с законом и положительные характеристики и т. д.
Чем закончится история белгородских энергетиков, пока неизвестно. Адвокат Виктора Филатова Алексей Куприянов заверил, что в течение 10 дней будет составлена апелляционная жалоба. Впереди – 2−3 судебные инстанции, но бороться намерены до оправдания.
Надеются адвокаты в этом деле и на кассационные суды – жалобы уже подготовлены. Первые такие суды должны заработать в октябре 2019 года.