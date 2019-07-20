Дело белгородских энергетиков. Продолжение следует?

Давайте вспомним: 30 июня 2015 года Виктора Филатова и его товарищей заключили в СИЗО. А через год, перед истечением предельного срока содержания под стражей, следователь ГСУ СК России Степанов, в производстве которого находилось уголовное дело, вменил обвиняемым участие в преступном сообществе. При этом он просто игнорировал отсутствие в деле энергетиков обязательных признаков преступного сообщества. В качестве доказательства «преступного сообщества» следователем приобщены к делу фотографии обвиняемых, сделанные на корпоративах и Дне энергетика.Александр Хуруджи