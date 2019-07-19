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Posted 19 июля 2019,, 08:01

Published 19 июля 2019,, 08:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Пятилетняя ледовая арена «Серебряный Донец» нуждается в реконструкции?

19 июля 2019, 08:01
На сайте госзакупок опубликован тендер на обследование строительных конструкций здания «Серебряный Донец».

Управление капитального строительства администрации Белгорода заказало обследование строительных конструкций здания «Серебряный Донец» и разработку технических решений.

Максимальная цена контракта – 373 800 рублей. Средства на выполнение госзаказа возьмут из бюджета Белгорода.

Подрядчика определят по результатам электронных торгов 30 июля.

По условиям контракта, исполнителю нужно будет оценить техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания ледовой арены с анализом возможности дальнейшей эксплуатации здания. Перед подрядчиками стоит задача выявить дефекты и повреждения конструкций здания.

Напомним, ледовую арену «Серебряный Донец» открыли в преддверии Дня Белгорода в 2014 году. В строительство вложили более 250 млн рублей, около четверти этой суммы — из средств партии «Единая Россия».

В Белгороде открылась новая ледовая арена
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Дворец на улице Корочанской рассчитан на 120 зрителей и 90 спортсменов. Он занимает более шести тысяч квадратных метров, полторы тысячи из которых – непосредственно ледовое поле. В здании предусмотрены тренажёрный зал, залы акробатики и хореографии.

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