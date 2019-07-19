Пятилетняя ледовая арена «Серебряный Донец» нуждается в реконструкции?

Posted 19 июля 2019,, 08:01
Published 19 июля 2019,, 08:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Управление капитального строительства администрации Белгорода заказало обследование строительных конструкций здания «Серебряный Донец» и разработку технических решений.
Максимальная цена контракта – 373 800 рублей. Средства на выполнение госзаказа возьмут из бюджета Белгорода.
Подрядчика определят по результатам электронных торгов 30 июля.
По условиям контракта, исполнителю нужно будет оценить техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания ледовой арены с анализом возможности дальнейшей эксплуатации здания. Перед подрядчиками стоит задача выявить дефекты и повреждения конструкций здания.
Напомним, ледовую арену «Серебряный Донец» открыли в преддверии Дня Белгорода в 2014 году. В строительство вложили более 250 млн рублей, около четверти этой суммы — из средств партии «Единая Россия».
Дворец на улице Корочанской рассчитан на 120 зрителей и 90 спортсменов. Он занимает более шести тысяч квадратных метров, полторы тысячи из которых – непосредственно ледовое поле. В здании предусмотрены тренажёрный зал, залы акробатики и хореографии.