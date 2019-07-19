Пятилетняя ледовая арена «Серебряный Донец» нуждается в реконструкции?

Дворец на улице Корочанской рассчитан на 120 зрителей и 90 спортсменов. Он занимает более шести тысяч квадратных метров, полторы тысячи из которых – непосредственно ледовое поле. В здании предусмотрены тренажёрный зал, залы акробатики и хореографии.