Мутация грибов – одна из причин отравления людей в Белгородской области

В ведомстве напомнили, что не стоит собирать грибы по обочинам дорог и в зонах промышленных предприятий, они должны быть молодыми и сырыми их лучше не есть. Кулинарную обработку следует проводить в день сбора. И лучше избегать покупки грибов у неизвестных людей.