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Мутация грибов – одна из причин отравления людей в Белгородской области

19 июля 2019, 04:30
Фото: https://pixabay.com/ru/
С начала года в регионе грибами отравились шесть человек. Ещё два белгородца попали к медикам с диагнозом «ботулизм».

По данным Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, основные причины отравлений – неумение отличать съедобные грибы от ядовитых, неправильное их приготовление и возможные мутации съедобных грибов.

Грибы – трудноперевариваемый продукт, их не рекомендуют есть детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеварительного тракта.

Первые симптомы отравления – тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, низкое давление. Наиболее тяжело переносят отравление грибами дети и пожилые люди.

В ведомстве напомнили, что не стоит собирать грибы по обочинам дорог и в зонах промышленных предприятий, они должны быть молодыми и сырыми их лучше не есть. Кулинарную обработку следует проводить в день сбора. И лучше избегать покупки грибов у неизвестных людей.

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#Новости#Грибы#Общество
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