Мутация грибов – одна из причин отравления людей в Белгородской области

По данным Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, основные причины отравлений – неумение отличать съедобные грибы от ядовитых, неправильное их приготовление и возможные мутации съедобных грибов.
Грибы – трудноперевариваемый продукт, их не рекомендуют есть детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеварительного тракта.
Первые симптомы отравления – тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, низкое давление. Наиболее тяжело переносят отравление грибами дети и пожилые люди.
В ведомстве напомнили, что не стоит собирать грибы по обочинам дорог и в зонах промышленных предприятий, они должны быть молодыми и сырыми их лучше не есть. Кулинарную обработку следует проводить в день сбора. И лучше избегать покупки грибов у неизвестных людей.