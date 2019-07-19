Главу Краснодарского края познакомили с новым руководителем «Россети Кубань»

Кроме этого, важнейшей задачей на сегодняшний день является консолидация электросетевых активов, добавил он. Реализация этого шага позволит установить для всех предприятий региона единые стандарты работы, отвечающие высоким требованиям качества. Глава компании «Россети» также отметил оказываемую властями региона поддержку цифровизации отрасли. Несколько пилотных проектов, которые завершаются в 2019 году на Сочинском энергоузле, позволят значительно снизить операционные затраты, добавил Ливинский.