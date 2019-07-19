Главу Краснодарского края познакомили с новым руководителем «Россети Кубань»

Как сообщают «Новые известия», на мероприятии также присутствовал первый заместитель Кондратьева Андрей Алексеенко. Отмечается, что Сергей Сергеев ранее курировал блок капитального строительства в холдинге «Россети».
В ходе встречи обсуждались приоритетные сферы развития электросетевого комплекса Краснодарского края. В центре внимания сторон были такие вопросы, как консолидация энергетических предприятий, загрузка центров питания, мероприятия, направленные на развитие региональных электросетей, а также программа перспективного развития электроэнергетики Кубани в 2020-2024 годах.
Кондратьев подчеркнул, что инвестиции компании в строительство и модернизацию отрасли на Кубани за последние годы превысили восемь миллиардов рублей. Это положительно сказалось на снижении количества отключений энергии в регионе.
Ливинский отметил, что строительство новых и реконструкцию существующих объектов в Краснодарском крае руководство «Россетей» держит на особом контроле.
Кроме этого, важнейшей задачей на сегодняшний день является консолидация электросетевых активов, добавил он. Реализация этого шага позволит установить для всех предприятий региона единые стандарты работы, отвечающие высоким требованиям качества. Глава компании «Россети» также отметил оказываемую властями региона поддержку цифровизации отрасли. Несколько пилотных проектов, которые завершаются в 2019 году на Сочинском энергоузле, позволят значительно снизить операционные затраты, добавил Ливинский.
Ввод трансформаторной мощности в объеме 2,9 тысячи МВА и около 2,5 тысячи километров новых линий электропередачи станут результатом мероприятий, проводимых в рамках долгосрочной программы компании «Россети Кубань» в период с 2019 по 2022 год.