В модернизацию водопроводной системы Белгородской области вложат 17 млрд рублей

Итак, в течение 15 лет и двух месяцев акционерное общество «Белгородский водоканал» как концессионер обязуется за свой счёт обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект соглашения, и осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение.