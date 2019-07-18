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Posted 18 июля 2019, 11:44

Published 18 июля 2019, 11:44

Modified 20 августа 2024, 01:05

Updated 20 августа 2024, 01:05

В модернизацию водопроводной системы Белгородской области вложат 17 млрд рублей

В модернизацию водопроводной системы Белгородской области вложат 17 млрд рублей

18 июля 2019, 11:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Право заключения концессионного соглашения разыгрывает белгородский департамент ЖКХ. Документы опубликованы на официальном сайте торгов.

Департамент ЖКХ Белгородской области опубликовал конкурс на право заключения концессионного соглашения. С инициативой выступило АО «Белгородский водоканал», которое возглавляет Сергей Тараканов.

В проекте соглашения как концедент указан департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, как предприятие – Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский водоканал» (гендиректор − Сергей Тараканов), концессионер – акционерное общество «Белгородский водоканал» (гендиректор − Сергей Тараканов).

Объектом соглашения выступают централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Белгородской области. Речь идёт о Белгороде, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Красногвардейском, Красненском, Чернянском, Ракитянском и Прохоровском районах, а также Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. Концессионное соглашение будет распространяться на Ровеньский район только в части водоснабжения.

Заявки принимаются с 17 июля до 31 августа. Итоги конкурса подведут 30 сентября. По условиям проекта концессионного соглашения, документ будет действовать с момента подписания до конца 2034 года.

Итак, в течение 15 лет и двух месяцев акционерное общество «Белгородский водоканал» как концессионер обязуется за свой счёт обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект соглашения, и осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение.

На мероприятия в рамках соглашения направят более 16,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут на повышение качества питьевой воды, надёжность и бесперебойность холодного водоснабжения, энергосбережение водоснабжения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, повышение качества очистки сточных вод и другое.

Департамент ЖКХ Белгородской области как концедент обязуется предоставить концессионеру на эти 15 лет и два месяца право владения и пользования имуществом водоканала.

Напомним, ранее на заседании горсовета Белгорода говорилось, что концессионное соглашение планируется заключить на 16 лет. Программа рассчитана на 16 млрд рублей, при этом Белгород должен будет получить более 6 млрд рублей.

Чтобы у Белгородского водоканала была возможность заключения концессионного соглашения, работа предприятия должна стать безубыточной. Это стало одной из причин повышения тарифов на воду в Белгороде и области.

#Новости#Экономика#Водоканал#Водоснабжение#Белгородский водоканал#Водоотведение
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