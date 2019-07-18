Путин расширил упрощённое получение гражданства для Донбасса

Новую редакцию указа подписал глава государства Владимир Путин. Теперь гражданство в упрощённом порядке могут получить украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей до 7 и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только на не признанных Киевом территориях. Для этого у них должен быть подтверждающий данную информацию документ.