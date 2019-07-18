Путин расширил упрощённое получение гражданства для Донбасса

Posted 18 июля 2019, 06:50
Published 18 июля 2019, 06:50
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Новую редакцию указа подписал глава государства Владимир Путин. Теперь гражданство в упрощённом порядке могут получить украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей до 7 и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только на не признанных Киевом территориях. Для этого у них должен быть подтверждающий данную информацию документ.
Новый порядок распространяется также на граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца или свидетельство участника госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.
На российский паспорт могут претендовать дети, супруги и родители перечисленных категорий лиц.