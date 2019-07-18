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Лайма Вайкуле выбрала в Одноклассниках молодых артистов для участия в своём фестивале

18 июля 2019, 10:55
Фото: Пресс-служба Одноклассников
Российская поп-группа Vougal, участники проходящего в социальной сети «Одноклассники» конкурса молодых артистов OK Live Bands, выступит на международном фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» по приглашению Лаймы Вайкуле.

Вайкуле обратила внимание на самобытную группу, в музыке которых сливается соул 70-х, поп-музыка 80-х и танцевальная музыка начала 90-х, увидев артистов в ОК. Vougal — участники конкурса ОК LIVE BANDS, в котором молодые музыканты выступают в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией соцсети и борются за главный приз — участие в музыкальном фестивале LIVEFEST на курорте Роза Хутор в Сочи.

Международный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» пройдёт в Юрмале уже пятый год подряд. В течение последних трёх Одноклассники показывают всё происходящее в прямом эфире.

На фестивале будет работать пресс-центр ОК, откуда в прямой эфир будут выходить артисты. В этом году гостями «Лайма. Рандеву. Юрмала» станут Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита, Монатик и др. В соцсети также будут доступны онлайн-трансляции всех дней фестиваля.

Одноклассники в этом году повторят успешный опыт с трансляциями экскурсий по Юрмале. В этот раз звёзды фестиваля выступят в роли гидов по рижскому взморью. В прошлом году прямые включения с улиц Юрмалы собрали более 500 тыс. просмотров.

Я уверена, что группа Vougal прекрасно впишется в фестиваль, ведь они очень талантливо смешивают разные музыкальные направления, а одна из особенных черт нашего фестиваля — это разнообразие стилей и жанров!Лайма Вайкуле, создательница фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»

Кроме того, пользователи соцсети уже на протяжении двух недель могут заглянуть в репетиционную студию Лаймы Вайкуле, где, как и в прошлом году, установлена камера, транслирующая репетиции музыкантов. Вещание из студии доступно 24/7 без перерывов на обед и выходных и продлится вплоть до окончания фестиваля. За это время зрители узнают подробности об организации фестиваля и жизни профессиональных артистов.

В 2018 году трансляции концертов за четыре дня фестиваля собрали почти 20 млн просмотров в соцсети.

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