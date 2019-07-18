Лайма Вайкуле выбрала в Одноклассниках молодых артистов для участия в своём фестивале

Кроме того, пользователи соцсети уже на протяжении двух недель могут заглянуть в репетиционную студию Лаймы Вайкуле, где, как и в прошлом году, установлена камера, транслирующая репетиции музыкантов. Вещание из студии доступно 24/7 без перерывов на обед и выходных и продлится вплоть до окончания фестиваля. За это время зрители узнают подробности об организации фестиваля и жизни профессиональных артистов.