Правительство: частных приборов фотовидеофиксации на дорогах Белгородской области нет

Posted 17 июля 2019, 09:31
Published 17 июля 2019, 09:31
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области объяснили, как работают приборы фотовидеофиксации на дорогах региона. Все комплексы принадлежат управлению дорожного хозяйства и транспорта. Поэтому частных приборов фотовидеофиксации на дорогах быть не может.
Передвижные комплексы «КРИС-П» устанавливают для анализа аварийности и в местах профилактики ПДД. Охраняют передвижные приборы сотрудники частного предприятия. Их оплата по контракту не зависит от числа нарушений, зафиксированных комплексами.
Перемещать комплексы фотовидеофиксации нельзя. Если водители нарушат требование, сотрудник ЧОП может применить физическую силу, спецсредства и оружие для защиты. За причинение ущерба грозит наказание по Уголовному кодексу.