Правительство: частных приборов фотовидеофиксации на дорогах Белгородской области нет

В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области объяснили, как работают приборы фотовидеофиксации на дорогах региона. Все комплексы принадлежат управлению дорожного хозяйства и транспорта. Поэтому частных приборов фотовидеофиксации на дорогах быть не может.