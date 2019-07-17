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Posted 17 июля 2019, 08:48

Published 17 июля 2019, 08:48

Modified 20 августа 2024, 04:39

Updated 20 августа 2024, 04:39

Мать двоих детей приговорили к колонии за миллионные махинации с пособиями

Мать двоих детей приговорили к колонии за миллионные махинации с пособиями

17 июля 2019, 08:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пособия
Старооскольский городской суд Белгородской области вынес обвинительный приговор по делу 38-летней местной жительницы.

Женщине вменяли хищение денег при получении пособий: управление Пенсионного фонда города и района она уведомила о том, что вместе с малолетними детьми живёт в селе Владимировка Старооскольского городского округа, которое обладает льготным социально-экономическим статусом как территория, попавшая в зону заражения после аварии на Чернобыльской АЭС. На деле злоумышленница постоянно проживала в Старом Осколе.

Предоставление ложной информации позволило женщине получать соцподдержку в рамках закона о защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской катастрофы. Общая сумма начислений с 27 января 2016 года по 11 октября 2018-го составила почти 909 тыс. рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, суд приговорил женщину к трём годам колонии общего режима. Отбывать наказание ей придётся после достижения младшим ребёнком 14 лет.

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