Мать двоих детей приговорили к колонии за миллионные махинации с пособиями

Женщине вменяли хищение денег при получении пособий: управление Пенсионного фонда города и района она уведомила о том, что вместе с малолетними детьми живёт в селе Владимировка Старооскольского городского округа, которое обладает льготным социально-экономическим статусом как территория, попавшая в зону заражения после аварии на Чернобыльской АЭС. На деле злоумышленница постоянно проживала в Старом Осколе.