Мать двоих детей приговорили к колонии за миллионные махинации с пособиями

Posted 17 июля 2019, 08:48
Published 17 июля 2019, 08:48
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
Женщине вменяли хищение денег при получении пособий: управление Пенсионного фонда города и района она уведомила о том, что вместе с малолетними детьми живёт в селе Владимировка Старооскольского городского округа, которое обладает льготным социально-экономическим статусом как территория, попавшая в зону заражения после аварии на Чернобыльской АЭС. На деле злоумышленница постоянно проживала в Старом Осколе.
Предоставление ложной информации позволило женщине получать соцподдержку в рамках закона о защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской катастрофы. Общая сумма начислений с 27 января 2016 года по 11 октября 2018-го составила почти 909 тыс. рублей.
Как сообщили в областной прокуратуре, суд приговорил женщину к трём годам колонии общего режима. Отбывать наказание ей придётся после достижения младшим ребёнком 14 лет.