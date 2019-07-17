Эксперт оценил потери от массовой гибели пчёл в России в триллионы рублей

О том, что от опыления зависит 80 % производства пищевых продуктов, говорит и глава алтайского союза Сергей Тастан. Он грешит на бесконтрольное использование химикатов, в том числе китайского производства, пишут «Новые известия». Его точку зрения подтверждает сообщение Россельхознадзора, в котором массовую гибель пчёл связывают именно с использованием пестицидов на полях.