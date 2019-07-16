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В Белгородской области отказывают в компенсации средств на «смешанное» детское пюре

16 июля 2019, 09:32
Фото: https://pixabay.com
С жалобой на управление социальной защиты в редакцию информационного агентства «Бел.Ру» обратились мамы из г. Алексеевки Белгородской области.

По словам одной из молодых мам, в Алексеевской соцзащите отказываются выплачивать деньги за пюре с добавками. В перечне документов, которые получила девушка, значилось, что в список компенсируемых продуктов входят фруктовые соки, овощные, мясные и фруктовые пюре.

Однако когда мама приобрела необходимое её ребёнку детское питание, собрала все документы, в том числе кассовый и товарный чеки, и обратилась за компенсацией в соцзащиту, ей отказались выплачивать деньги за пюре со сливками, злаками и овсяными хлопьями.

В списке её покупок значились также пюре «фруктовый салатик», пюре с грушей и телятиной, которые не вызвали у работников соцзащиты никаких вопросов, а вот за пюре со сливками, злаками и овсяными хлопьями выплачивать деньги отказались.

Фото: ИА "БелРу"

Также отказывают в компенсации, если в состав пюре входят овощи, гречка или цыплёнок. На просьбу родителей аргументировать причину отказа – ответ один: «Смешанные пюре нельзя».

Но, как рассказывают мамы, утверждённого списка продуктов, за которые не выплачивается компенсация, в соцзащите им не предоставили. А выплачивать деньги или нет – решает сотрудник управления.

Редакция ИА «Бел.Ру» направила официальный запрос в Управление соцзащиты населения Белгородской области. По закону ответ ведомство должно предоставить в течение семи дней.

Компенсацию на покупку детского питания могут получать молодые семьи, в которых есть дети от полугода до полутора лет. Верхний лимит составляет 700 рублей в месяц.

Чтобы получать выплаты, один из родителей должен подать в органы соцзащиты по месту регистрации заявление, паспорта (свой и супруга), свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о наличии гражданства РФ, подтверждение регистрации брака и реквизиты банковского счёта.

Компенсация выплачивается при предоставлении чеков на покупку детского питания до 10 числа каждого месяца.

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