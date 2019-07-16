В Белгородской области отказывают в компенсации средств на «смешанное» детское пюре

Однако когда мама приобрела необходимое её ребёнку детское питание, собрала все документы, в том числе кассовый и товарный чеки, и обратилась за компенсацией в соцзащиту, ей отказались выплачивать деньги за пюре со сливками, злаками и овсяными хлопьями.