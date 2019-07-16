Семейные узы: в Ростове интересы Чебанова и его партнёра Коровайко защищает судья-жена

Чебанова на протяжении многих лет рассматривала в арбитраже дела с фирмами, в которых фигурируют Коровайко и её муж. За пять лет они, вполне очевидно, ни разу не проиграли. Проверка, которую СК провёл два года назад, не выявила никаких нарушений, однако Чебанова всё равно покинула судейскую коллегию. Это также могло быть обусловлено скандалом с бандой Цапков в Краснодарском крае.