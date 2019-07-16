Семейные узы: в Ростове интересы Чебанова и его партнёра Коровайко защищает судья-жена

Как сообщают «Новые известия», деятельность Аркадия зачастую приводила к арбитражным спорам, которые рассматривались его женой. Вполне вероятно, что итоги разбирательства были известны заранее.
Бизнес-партнёр Чебанова — Андрей Коровайко — выступает экс-сотрудником полпредства в Южном федеральном округе. Так, это имя связано со значительным числом скандалов, среди которых и криминальные. К примеру, 15 назад ему были предъявлены обвинения в избиении винодела, не желавшего подписывать новый устав и учредительные документы ООО «Самтрест», у которого позднее появились новые собственники — Олег Пономарев, Геннадий Калинченко и Антон Рукавишников, который является братом Ирины Рукавишниковой — первой жены Андрея Коровайко и члена Совета Федерации от Ростовской области.
Чебанова на протяжении многих лет рассматривала в арбитраже дела с фирмами, в которых фигурируют Коровайко и её муж. За пять лет они, вполне очевидно, ни разу не проиграли. Проверка, которую СК провёл два года назад, не выявила никаких нарушений, однако Чебанова всё равно покинула судейскую коллегию. Это также могло быть обусловлено скандалом с бандой Цапков в Краснодарском крае.
Сразу после разгрома банды пенсионерка Анна Данько подала иск на компанию «Артекс-Агро». Причём дело связано с Цапками: владелица компании-ответчика и мать Сергея Цапка, согласно имеющимся данным, нарушила права пенсионерки на преимущественный выкуп земли. Судом, неожиданно, вместо оспариваемых тринадцати гектаров ей было отдано шесть тысяч гектар, а потом ещё и присуждена недополученная пенсионеркой прибыль в размере трёхсот двадцати четырёх миллионов рублей.
Женщина подчеркнула, что указанную сумму она должна была отдать «ростовским инвесторам» Чебанову и Коровайко со своим концерном «Покровский». Бумаги доказывают, что они технично поделили наследие Цапков.
Отмечается, что во все эти действия были вовлечены невинные люди. В 2017 году в Ростове произошли пожары, унёсшие жизни нескольких человек. При этом журналисты связали возгорание с неким ЧОО «Атлант» — они угрозами предлагали продать местным жителям их собственность, однако в ответ услышали отказ. Угрожающие злоумышленники, которых связывают с поджогами, работали в фирме, где в числе учредителей фигурировали Чебанов и Коровайко.
Отмечается, что, согласно убеждениям многих, эти проделки сходят с рук за счёт крыши в региональном следственном комитете, а также «своим» людям в арбитраже.