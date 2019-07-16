Белгородцев приглашают на бесплатный скрининг состояния здоровья

В обследование входят измерение роста, веса и артериального давления, силы кистей рук. Кроме этого, можно сделать анализ количества жира и жидкости, мышечной и костной массы, метаболизма, ангиологический скрининг и расчёт лодыжечно-плечевого индекса. Также пациентам доступна экспресс-оценка работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы.