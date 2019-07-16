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Белгородцев приглашают на бесплатный скрининг состояния здоровья

16 июля 2019, 04:00
Фото: департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
По итогам жители получат «паспорт здоровья». В документе будут прописаны результаты медицинских обследований.

В Дубовом Белгородского района сейчас работает Центр здоровья областного центра медпрофилактики. На базе клинико-диагностического центра скрининг могут пройти взрослые белгородцы.

В обследование входят измерение роста, веса и артериального давления, силы кистей рук. Кроме этого, можно сделать анализ количества жира и жидкости, мышечной и костной массы, метаболизма, ангиологический скрининг и расчёт лодыжечно-плечевого индекса. Также пациентам доступна экспресс-оценка работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

По результатам обследования медики проконсультируют каждого посетителя и расскажут, есть ли факторы риска и как их исправить. По завершении белгородцы получат «паспорт здоровья».

Пройти медобследование можно в посёлке Дубовое Белгородского района на улице Лунной, 14. Врачи принимают пациентов в будни с восьми часов утра до шести часов вечера в кабинетах 125 и 126.

В областном депздраве предупреждают, что на обследование нужно заранее записаться по телефону +7 (4722) 27-26-25. На медосмотр нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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#Новости#Обследование#Дубовое#Белгородский район#Медицина
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