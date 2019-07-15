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В Белгороде ввели карантин из-за бешенства животных

15 июля 2019, 08:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Причиной введения ограничительных мер стало выявление случаев заболевания бешенством животных на территории региона.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Белгородской области Евгением Савченко, карантин вводится сразу в нескольких населённых пунктах.

Так, ограничения до 6 июля действовали на ул. Гостянка (село Байцуры, Борисовский район), до 17 июля продолжатся на ул. Мирной (село Нижняя Покровка, Красногвардейский район), до 20 августа — на ул. Подгорной (село Холки, Чернянский район).

В списке оказалась улицы Луначарского (Белгород) и 8 Марта (Старый Оскол), где карантин введён до 20 и 27 августа соответственно.

Местным властям рекомендовано разработать и утвердить план по ликвидации очагов бешенства на территории неблагополучных районов, а также запретить проведение выставок собак и кошек, натаску охотничьих собак, торговлю и вывоз животных за пределы карантинной зоны.

Напомним, в Белгороде наблюдается резкое увеличение числа детей, покусанных домашними и дикими животными.

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