Модульные конструкции офисов белгородских семейных врачей внедрят в Кемерово

Делегацию возглавил начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин. В состав делегации вошли главные врачи районных и городских больниц и других медицинских учреждений Кемеровской области.
Визит гостей стартовал с совещания по развитию семейной медицины в рамках проекта «Управление здоровьем». Региональный проект направлен на достижение тех же целей, которые осуществляются в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Целью развития семейной медицины в регионе является обеспечение предоставления гарантированного объёма доступной, своевременной, качественной и эффективной первичной медико-санитарной помощи пациенту, улучшение состояния общественного здоровья, сохранение, восстановление и укрепление здоровья населения области.Ирина Николаева, заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
В ходе визита делегаты посетили городскую больницу № 2 города. Главный врач Антон Бондарев провёл экскурсию по отделениям учреждения, рассказал о принципах разделения потока пациентов в зависимости от тяжести их состояния и об опыте внедрения в деятельность медицинской организации бережливых технологий.
Далее гости посетили офисы семейных врачей в сёлах Бобровы Дворы и Сергиевка Губкинского городского округа, где главный врач Губкинской центральной районной больницы Ирина Кротова рассказала о специфике оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям сельской территории.
Делегаты высоко оценили развитие семейной медицины, а также проявили заинтересованность к технологиям модульных конструкций офисов семейного врача и фельдшерско-акушерских пунктов.
В Кузбассе внедряется новая модель здравоохранения, поэтому мы пытаемся не изобретать велосипед, а подчеркнуть важные моменты развития семейной медицины и внедрить их на своей территории.Михаил Малин, начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области