Модульные конструкции офисов белгородских семейных врачей внедрят в Кемерово

В ходе визита делегаты посетили городскую больницу № 2 города. Главный врач Антон Бондарев провёл экскурсию по отделениям учреждения, рассказал о принципах разделения потока пациентов в зависимости от тяжести их состояния и об опыте внедрения в деятельность медицинской организации бережливых технологий.