Инженер Белгородэнерго принял участие в благотворительном проекте «Мост доверия»

Участие в проекте «Мост доверия» стало для меня уникальным жизненным опытом. Поначалу было нелегко, но спустя несколько встреч мы уже нашли общий язык и успешно начали адаптировать нашу программу под конкретные нужды. Хочу отметить, что учился не только мой подопечный, но и я сам. Учился оценивать реакцию, чувствовать обратную связь, учился терпению. Один из ярких примеров – это ставшие у нас традицией топ-10 «самых-самых» объектов по каждой теме. У Дениза глаза загорелись, когда я в первый раз принёс рейтинг крупнейших солнечных электростанций. Уверен, что полученные знания пригодятся ему в будущем, какой бы жизненный путь он ни выбрал. Я восхищаюсь Денизом, его трудолюбием, упорством, желанием разобраться в изучаемой теме. А ещё он знает пять языков! Это очень здорово.Александр Пацев