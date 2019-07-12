Водителям хотят продлить льготный срок оплаты штрафов до 30 дней

Авторы проекта предлагают увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 50%-ной скидкой с 20 дней до 30 суток. По их мнению, действующего периода не хватает водителям, поскольку штрафная квитанция может приходить с задержкой из-за нерасторопности почты или других причин.