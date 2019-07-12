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Posted 12 июля 2019, 11:37

Published 12 июля 2019, 11:37

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Водителям хотят продлить льготный срок оплаты штрафов до 30 дней

Водителям хотят продлить льготный срок оплаты штрафов до 30 дней

12 июля 2019, 11:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Соответствующий законопроект собирается рассмотреть Госдума.

Авторы проекта предлагают увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 50%-ной скидкой с 20 дней до 30 суток. По их мнению, действующего периода не хватает водителям, поскольку штрафная квитанция может приходить с задержкой из-за нерасторопности почты или других причин.

Инициатива исходит от вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева и руководителя комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. В работе над документом также принимали участие депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко и Андрей Спинцов, отмечает РИА «Новости».

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