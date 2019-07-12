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В Центральном парке Белгорода появятся пункт медитации и центр неформальной культуры

12 июля 2019, 10:04
Фото: «УрбанМАФ»
Приступить к преображению Центрального парка власти планируют в 2020 году.

Одной из концепций по благоустройству может стать проект, разработанный компанией «УрбанМАФ».

Вокруг парка, общая площадь которого 22,5 га, планируют выложить новый общественный променад протяжённостью 2,5 км. Также, согласно проекту, Центральный парк поделят на природные зоны: зона для пикников и воркаута, верёвочный городок, рекреационная зона, зона для пляжных видов спорта, естественный амфитеатр для мероприятий, зона для прогулок и фестивалей.

Проектом предлагается снизить существующую сегодня функцию развлечения с 60 % до 18 % путём добавления большего количества площадок для спорта, культуры и отдыха на природе.

Также в проекте предлагается увеличить количество озеленения на 19 %. Останутся в парке существующие «человеческие» тропинки, оптимизируют размер аллей и добавят новый круговой маршрут, включающий в себя променад, вело- и беговые дорожки.

В новой структуре прежние аллеи будут зафиксированы установкой новых 13 арт-объектов. К памятникам В. И. Ленину, К. Марксу и Ф. Энгельсу, скульптурной композиции «Семья и материнство» добавятся новое колесо обозрения, фонтан, скульптуры, памятники и арт-объекты.

Фото: «УрбанМАФ»

Для покрытий парка будут использовать светло-серые оттенки: осветлённый асфальтобетон для велодорожек, светло-серые бетонные плиты для пешеходных путей, светлый насыпной материал для тропинок.

Согласно проекту, в парке появятся площадка для проведения мероприятий, спортивная площадка, ландшафтная развивающая детская зона, площадки для мастер-классов, пикников и для тихого отдыха с лежаками и скамейками, а также сухой пляж для пляжных игровых видов спорта.

Фото: «УрбанМАФ»

В концепцию благоустройства входит и создание природной площадки для проведения арт-фестивалей, площадки для воркаута, йоги, гимнастики, настольного тенниса и сквера для настольных игр.

Для детей предусмотрена зона для рисования мелом, организации детских праздников, детского творчества и детская площадка.

Среди новшеств – создание сада тактильных ощущений, центра неформальной культуры, летнего амфитеатра, пунктов медитации, зоны наблюдения за птицами, читальной зоны и буккроссинга, сада камней и зоны для триала. Отдельно появится место для выгула собак.

Фото: «УрбанМАФ»

На территории парка заработает маркет и прокат спортивного инвентаря. Для активного отдыха предусмотрено 15 площадок, среди которых теннисные корты, площадки для бадминтона, баскетбола и мини-футбола.

Всего будет установлено 19 касс, пять раздевалок, семь пунктов проката инвентаря, четыре кафе и пять навесов для отдыха со столиками и стульями, девять аттракционов,11 гамаков и шезлонги.

Фото: «УрбанМАФ»

Для коммерческого использования предусмотрены зоны для развлечения под установку аттракционов и колеса обозрения, спортивная зона для двух платных теннисных кортов и детская зона для установки платных аттракционов и верёвочного городка.

Среди бесплатных площадок – молодёжная зона для проведения мероприятий, образовательная зона для лекций, летний амфитеатр для мероприятий и кинопоказов и площадка для проведения фестивалей.

Часть административных и хозяйственных функций передаётся на аутсорсинг муниципальным предприятиям или частным компаниям: уборка территории, эксплуатация аттракционов, организация общественного питания в парке и размещение рекламы.

На благоустройство Центрального парка им. В. И. Ленина Минстрой планирует выделить 500 млн рублей.

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