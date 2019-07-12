В Центральном парке Белгорода появятся пункт медитации и центр неформальной культуры

Вокруг парка, общая площадь которого 22,5 га, планируют выложить новый общественный променад протяжённостью 2,5 км. Также, согласно проекту, Центральный парк поделят на природные зоны: зона для пикников и воркаута, верёвочный городок, рекреационная зона, зона для пляжных видов спорта, естественный амфитеатр для мероприятий, зона для прогулок и фестивалей.
Проектом предлагается снизить существующую сегодня функцию развлечения с 60 % до 18 % путём добавления большего количества площадок для спорта, культуры и отдыха на природе.
Также в проекте предлагается увеличить количество озеленения на 19 %. Останутся в парке существующие «человеческие» тропинки, оптимизируют размер аллей и добавят новый круговой маршрут, включающий в себя променад, вело- и беговые дорожки.
В новой структуре прежние аллеи будут зафиксированы установкой новых 13 арт-объектов. К памятникам В. И. Ленину, К. Марксу и Ф. Энгельсу, скульптурной композиции «Семья и материнство» добавятся новое колесо обозрения, фонтан, скульптуры, памятники и арт-объекты.
Для покрытий парка будут использовать светло-серые оттенки: осветлённый асфальтобетон для велодорожек, светло-серые бетонные плиты для пешеходных путей, светлый насыпной материал для тропинок.
Согласно проекту, в парке появятся площадка для проведения мероприятий, спортивная площадка, ландшафтная развивающая детская зона, площадки для мастер-классов, пикников и для тихого отдыха с лежаками и скамейками, а также сухой пляж для пляжных игровых видов спорта.
В концепцию благоустройства входит и создание природной площадки для проведения арт-фестивалей, площадки для воркаута, йоги, гимнастики, настольного тенниса и сквера для настольных игр.
Для детей предусмотрена зона для рисования мелом, организации детских праздников, детского творчества и детская площадка.
Среди новшеств – создание сада тактильных ощущений, центра неформальной культуры, летнего амфитеатра, пунктов медитации, зоны наблюдения за птицами, читальной зоны и буккроссинга, сада камней и зоны для триала. Отдельно появится место для выгула собак.
На территории парка заработает маркет и прокат спортивного инвентаря. Для активного отдыха предусмотрено 15 площадок, среди которых теннисные корты, площадки для бадминтона, баскетбола и мини-футбола.
Всего будет установлено 19 касс, пять раздевалок, семь пунктов проката инвентаря, четыре кафе и пять навесов для отдыха со столиками и стульями, девять аттракционов,11 гамаков и шезлонги.
Для коммерческого использования предусмотрены зоны для развлечения под установку аттракционов и колеса обозрения, спортивная зона для двух платных теннисных кортов и детская зона для установки платных аттракционов и верёвочного городка.
Среди бесплатных площадок – молодёжная зона для проведения мероприятий, образовательная зона для лекций, летний амфитеатр для мероприятий и кинопоказов и площадка для проведения фестивалей.
Часть административных и хозяйственных функций передаётся на аутсорсинг муниципальным предприятиям или частным компаниям: уборка территории, эксплуатация аттракционов, организация общественного питания в парке и размещение рекламы.
На благоустройство Центрального парка им. В. И. Ленина Минстрой планирует выделить 500 млн рублей.